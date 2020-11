‘El año que dejamos de jugar’, la Segunda Guerra Mundial vista a través de los ojos de la inocencia

Son muchas las películas que cuentan el auge del nazismo en Alemania hasta culminar con la llegada de Hitler al poder en 1933. Sin embargo, son pocas las que lo cuentan desde una perspectiva de una niña que tiene que vivir como una refugiada. ‘El año que dejamos de jugar’ es la adaptación de la famosa novela de 1971, leída por muchas generaciones de alumnos en la escuela, llamada ‘Cuando Hitler robó el conejo rosa’. Cuenta la historia de una familia que tiene que cambiar radicalmente de vida tras la llegada de Hitler al poder. Anna, la pequeña, y el resto de su familia judía deciden huir de Berlín antes de que los nazis ganen las elecciones. La joven deberá dejar atrás a familiares, amigos... y sus bienes más preciados, incluido su conejo rosa de peluche.

Caroline Link dirige y coescribe esta adaptación cinematográfica de la novela autobiográfica de Judith Kerr, que fue traducida a más de 20 idiomas. Hay que recordar que esta directora se alzó con el Oscar a la mejor película extranjera en 2003 por ‘En un lugar de África’, una cinta que también cuenta la historia de una familia judía, pero que en aquella cinta huía a Kenia durante la Segunda Guerra Mundial y terminaba viviendo en una granja. En la adaptación de 2020, Link narra una historia mucho más personal, a través los ojos de una niña de 10 años que sufre de manera silenciosa los horrores de la Alemania nazi. Uno de los datos curiosos de la película es el gran número de mujeres que trabaja en ella: desde la propia directora hasta la montadora, pasando por la directora de fotografía, guionistas, productoras, decoración, casting, etc.

‘El año que dejamos de jugar’ pasó en junio por el Barcelona Film Fest, y en ese contexto en Kinótico pudimos hablar con Caroline Link de su relación con aquella novela juvenil: “Tenía 10 años cuando leí la novela por primera vez. La leí en los 70 porque era una lectura para clase, y me emocionó mucho”. Según Link, el éxito tan rotundo de la novela se debe a que “es un libro sobre la Segunda Guerra Mundial, pero del que no tienes que tener miedo. No es una historia cruel porque se describe el conflicto de una manera muy sutil”. Al terminar la película se puede ver una imagen real de Judith Kerr con su padre, en lo que constituye un homenaje a la autora: “Ella quería ver la película, íbamos a ir a Londres en junio o julio de 2019, pero desafortunadamente falleció en mayo, justo unas semanas después de haberla terminado”.