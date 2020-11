'El año del descubrimiento': Siempre es 1992 entre las mesas de un bar de Cartagena

Este viernes 13 de noviembre, tras un larguísimo recorrido por festivales internacionales que culmina en el Festival de Cine Europeo de Sevilla -al que el director no ha podido acudir por la COVID-19-, llega a las salas 'El año del descubrimiento'. Es un documental de 200 minutos en el que, a través de los testimonios de decenas de hombres y mujeres que pasan por las mesas de un bar, casi todos [y todas] pertenecientes a un extracto obrero y confluyentes en la Región de Murcia, dibuja el panorama de la crisis perpetua que atenaza a España, o mejor, a la España que no aparece en los informativos. Y fue justo una noticia del telediario de aquel 1992, aquel año olímpico y universal, lo que disparó la idea de esta película: "Me parecía que los años 80 estaban por contar, estaban sucediendo cosas muy duras en torno a la reconversión industrial; y recordé que había visto de niño el parlamento autonómico ardiendo, esto nadie lo conoce y sucedió a la vez que celebrábamos los Juegos Olímpicos y la Expo", explicaba Luis López Carrasco durante una entrevista con Kinótico.

"El 92 era un punto de partida pero acabó siendo un punto de llegada", continuaba el cineasta, "cuanto más íbamos investigando y más personas íbamos conociendo, la película iba creciendo cada vez más y se convertía en un súper retrato de la clase trabajadora de Cartagena y de La Unión, de ahí la cantidad de voces que aparecen en el film". López Carrasco juega con la credibilidad del espectador con la intención de sostener su tesis: la crisis de la reconversión industrial de los últimos 80 y primeros 90, que eclosionaría en 1993, es la misma crisis que la explosión de la burbuja inmobiliaria de 2008. Y ahora, en 2020, en medio de la crisis del coronavirus, no sabemos si lo que vemos en pantalla es de una crisis, de otra... o de todas. "La película está rodada en noviembre de 2018, pero todo su dispositivo, toda su puesta en escena -grabar con cámaras de finales de los ochenta, con un gran trabajo de vestuario- conduce a que en la primera parte del film no tengas muy claro si las imágenes pertenecen al 92 o a la actualidad", explica el director. "Intentamos vincular la crisis del 92 con la crisis contemporánea, la del 2008, que todavía tiene efectos concretos".