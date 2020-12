Lista de los 101 periodistas de cine votantes del Top Kinótico 2020: las mejores películas del año

Kinótico, el programa de cine y series de Onda Cero, convoca cada Navidad a un centenar de periodistas y críticos de España y del mundo a una votación sobre las mejores películas del año que termina. En este 2020, la lista de votantes que se puede consultar a continuación incluye a 41 mujeres y 60 hombres, que han enviado su lista de las 10 mejores cintas de los últimos 12 meses. En esta votación, que podía incluir películas estrenadas en cines o plataformas en 2020 [o vistas en festivales, la lista es muy abierta], han participado 67 informadores o críticos españoles y 34 internacionales, en un grupo que incluye países como Reino Unido, Alemania, Italia, Estados Unidos, Japón o Brasil. En las listas que se pueden consultar a continuación, el número 1 corresponde a la mejor película del año según el votante.

#1 Thomas Abeltshauser [Freelance] 🇩🇪 @filmabt

1. Nuevo orden. 2. El padre. 3. Nomadland. 4. Berlín Alexanderplatz. 5. Futur Drei (No hard feelings). 6. Mank. 7. Small Axe: Lovers Rock. 8. Dick Johnson is dead. 9. La última primavera. 10. Otra ronda (Druk).

#2 Kaleem Aftab [Freelance] 🇬🇧 @aftabamon

1. Beginning. 2. Sound of metal. 3. Gunda. 4. The light from the chocolate factory. 5. Rapera a los 40. 6. Possessor. 7. I made this for you. 8. Mogul Mowgli. 9. Soul. 10. Quo Vadis, Aida?

#3 Jesús Agudo [eCartelera] 🇪🇸 @JesuAguMar

1. Soul. 2. Wolfwalkers. 3. El juicio de los 7 de Chicago. 4. 1917. 5. Las niñas. 6. Onward. 7. Jojo Rabbit. 8. Wonder Woman 1984. 9. El faro. 10. Más allá de la luna.

#4 María Aller de las Heras [Fotogramas.es] 🇪🇸 @Llesterday_Mary

1. Las niñas. 2. 1917. 3. My mexican bretzel. 4. Wonder Woman 1984. 5. Aves de presa. 6. La boda de Rosa. 7. Matthias & Maxime. 8. El año del descubrimiento. 9. Las vidas de Marona. 10. She dies tomorrow.

#5 Andrés Arconada [EsRadio] 🇪🇸 @EsCineRadio

1. Mank. 2. Tenet. 3. El juicio de los 7 de Chicago. 4. Beginning. 5. My mexican bretzel. 6. Las niñas. 7. El plan. 8. No matarás. 9. Los caminos que no escogeremos. 10. Soul.

#6 José María Aresté [DeCine21] 🇪🇸 @blogdehildy

1. Vida oculta. 2. La famosa invasión de los osos en Sicilia. 3. Mank. 4. 1917. 5. El francés. 6. Un amigo extraordinario. 7. El padre. 8. Richard Jewell. 9. On the rocks. 10. El juicio de los 7 de Chicago.

#7 Marta Armengou [La Cartellera] 🇪🇸 @MartaArmengou

1. First cow. 2. Ema. 3. My Mexican Bretzel. 4. Nunca, casi Nunca, a veces, siempre. 5. Cómo sobrevivir en un mundo material (Kajillionaire). 6. La camarista. 7. Estaba en casa, pero… 8. Beginning. 9. The Souvenir. 10. Panteres.

#8 Marta Balaga [Episodi] 🇵🇱 @MartaBalaga

1. First cow. 2. Nunca, casi nunca, a veces, siempre. 3. The Truffle Hunters. 4. Nomadland. 5. Otra ronda (Druk). 6. Hope. 7. Este cuerpo me sienta de muerte. 8. Gunda. 9. Mandíbulas. 10. Bloody nose, empty pockets.

#9 Helen Barlow [Freelance] 🇦🇺 @HelenBackBarlow

1. Minari. 2. Gagarine. 3. The assistant. 4. The killing of two lovers. 5. El padre. 6. Otra ronda (Druk). 7. Nowhere Special. 8. The man who sold his skin. 9. Nomadland. 10. El hombre invisible.

#10 Inés Barreda de Biurrun [CinEOL] 🇪🇸 @IBB219

1. Otra ronda (Druk). 2. Sentimental. 3. Martin Eden. 4. La boda de Rosa. 5. El inconveniente. 6. Verano del 85. 7. No matarás. 8. El juicio de los 7 de Chicago. 9. El olvido que seremos. 10. Los europeos.

#11 Oskar Belategui [El Correo] 🇪🇸 @Belategui

1. Ema. 2. 1917. 3. Tenet. 4. El rey del barrio. 5. El faro. 6. Ane. 7. Las niñas. 8. La inocencia. 9. Diamantes en bruto. 10. On the rocks.

#12 Gregorio Belinchón [El País] 🇪🇸 @GBelinchon

1. El año del descubrimiento 2. Ema. 3. Nunca, casi nunca, a veces, siempre. 4. Martin Eden. 5. Beginning. 6. Josep. 7. El lago del ganso salvaje. 8. Ex libris: La biblioteca pública de Nueva York. 9. Mank. 10. Las niñas.

#13 Pepa Blanes [Cadena SER] 🇪🇸 @PepaBlanes

1. El año del descubrimiento. 2. La voz humana. 3. Mank. 4. Sound of Metal. 5. Martin Eden. 6. El juicio de los 7 de Chicago. 7. Diamantes en bruto. 8. Nunca, casi nunca, a veces siempre. 9. El oficial y el espía. 10. Josep.

#14 John Bleasdale [CineVue] 🇬🇧 @DrJonty

1. Small Axe: Lovers Rock. 2. Nomadland. 3. Sound of Metal. 4. Nocturno. 5. Borat, película film secuela. 6. Possessor. 7. Mandíbulas. 8. Host. 9. La increíble historia de David Copperfield. 10. Guapis.

#15 Filippo Brunamonti [La Repubblica] 🇮🇹 @IlPrimoLatte

1. The killing of two lovers. 2. City Hall. 3. Nomadland. 4. Shirley. 5. Time. 6. First cow. 7. Sportin’ life. 8. The Truffle Hunters. 9. Las brujas (de Roald Dahl). 10. Nocturno. 10. Martin Eden.

#16 Alfonso Caro [El Palomitrón] 🇪🇸 @AlfonsoCaroS

1.1917. 2. Las niñas. 3. La inocencia. 4. El arte de volver. 5. El escándalo (Bombshell). 6. Mank. 7. El juicio de los 7 de Chicago. 8. Anatomía de un dandy. 9. Richard Jewell. 10. Rifkin’s Festival.

#17 Conxita Casanovas [RNE] 🇪🇸 @ConxitaCasanov3

1. Regreso a Hope Gap. 2. Corpus Christi. 3. Mank. 4. El padre. 5. 1917. 6. Otra ronda (Druk). 7. Martin Eden. 8. Uno para todos. 9. Nuevo orden. 10. El olvido que seremos.

#18 Elio Castro [Cadena SER / RNE] 🇪🇸 @ElioCastro

1. Nunca, casi nunca, a veces, siempre. 2. Under the skin. 3. Mank. 4. El padre. 5. El juicio de los 7 de Chicago. 6. La estafa (Bad Education). 7. El oficial y el espía. 8. Martin Eden. 9. Papicha, sueños de libertad. 10. 1917.

#19 Jesús Choya [La Llave Azul] 🇪🇸 @holyChoya

1. Verano del 85. 2. Sportin’ Life. 3. A metamorfose dos pássaros. 4. El año del descubrimiento. 5. Nomadland. 6. Sin señas particulares. 7. El padre. 8. The world to come. 9. On the rocks. 10. Déjales hablar.

#20 Marco Consoli [Freelance] 🇮🇹 @ripido

1. Otra ronda (Druk). 2. El padre. 3. The man who sold his skin. 4. Borrar el historial. 5. Nuevo orden. 6. Khorshid (Sun Children). 7. Quo Vadis, Aida?. 8. Tenet. 9. The vast of night. 10. How to build a girl.

#21 Gonzalo del Prado [Antena 3] 🇪🇸 @GonzalodelPrado

1. 1917. 2. Las niñas. 3. Mank. 4. Richard Jewell. 5. Vida oculta. 6. El juicio de los 7 de Chicago. 7. Un amigo extraordinario. 8. Todo pasa en Tel Aviv. 9. Los Croods: Una nueva era. 10. Orígenes Secretos

#22 Begoña Donat [Freelance] 🇪🇸 @BegoDonat

1. Nomadland. 2. Nunca, casi nunca, a veces, siempre. 3. Vida oculta. 4. Martin Eden. 5. The Truffle Hunters. 6. El padre. 7. Diamantes en bruto. 8. Papicha, sueños de libertad. 9. Falling. 10. Sound of metal.

#23 Víctor Esquirol [Filmaffinity] 🇪🇸 @VctorEsquirol

1. Tenet. 2. Malmkrog. 3. World of Tomorrow. Episode Three: The Absent Destinations of David Prime. 4. Sportin’ Life. 5. Beginning. 6. Bloody nose, empty pockets. 7. The woman who ran. 8. City Hall. 9. DAU. Natasha. 10. El año del descubrimiento.

#24 Nacho Estrada [Cine y Comedia] 🇪🇸 @NachoEstrada78

1. Otra ronda (Druk). 2. El padre. 3. Queen & Slim. 4. Diamantes en bruto. 5. Tenet. 6. Uno para todos. 7. Aguas oscuras. 8. Bajocero. 9. La caza. 10. Orígenes secretos.

#25 Elsa Fernández Santos [El País] 🇪🇸 @SunsetElsa

1. The souvenir. 2. First cow. 3. Diamantes en bruto. 4. Ema. 5. Vitalina Varela. 6. Beginning. 7. Martin Eden. 8. El año del descubrimiento. 9. Richard Jewell. 10. On the rocks.

#26 Pier Paolo Festa [Freelance] 🇮🇹 @PeterPaulParty

1. Uno de nosotros. 2. Tenet. 3. Da 5 Bloods: Hermanos de armas. 4. Otra ronda (Druk). 5. Richard Jewell. 6. La estación de la felicidad. 7. El juicio de los 7 de Chicago. 8. Host. 9. The Assistant. 10. Greyhound: Enemigos bajo el mar.

#27 Yolanda Flores [RNE] 🇪🇸 @DePelicula_RNE

1. El olvido que seremos. 2. El padre. 3. Nowhere Special. 4. Para Sama. 5. Historias lamentables. 6. Cartas mojadas. 7. Las niñas. 8. La boda de Rosa. 9. The mystery of the pink flamingo. 10. Palabras para un fin del mundo.

#28 Alicia García Arribas [Agencia EFE] 🇪🇸 @AliciaG_Arribas

1. La voz humana. 2. Nuevo orden. 3. Tenet. 4. Onward. 5. Sala del juzgado 3H 6. Supernova 7. El agente topo 8. Historias lamentables. 9. La boda de Rosa. 10. Hasta que la boda nos separe.

#29 Alicia García de Francisco [Agencia EFE] 🇪🇸 @AGdeFrancisco

1. Small Axe: Lovers Rock . 2. Mank. 3. Soul. 4. El año del descubrimiento. 5. El agente topo. 6. La voz humana. 7. Corpus Christi. 8. La boda de Rosa. 9. El juicio de los 7 de Chicago. 10. La inocencia.

#30 Fernando García del Río [La Vanguardia] 🇪🇸 @FGdelRio

1. Mank. 2. Nunca, casi nunca, a veces, siempre. 3. Corpus Christi. 4. El padre. 5. 1917. 6. My Mexican Bretzel. 7. Sentimental. 8. El año del descubrimiento. 9. El plan. 10. Las niñas.

#31 Silvia García Jerez [La Cronosfera] 🇪🇸@silbidos

1. Akelarre. 2. 1917. 3. El padre. 4. My mexican bretzel. 5. Mank. 6. Las niñas. 7. Vida oculta. 8. Host. 9. La boda de Rosa. 10. Historias lamentables.

#32 Marc Garriga [Catalunya Radio] 🇪🇸 @Marga_Riga

1. Nomadland. 2. Nuevo orden. 3. El padre. 4. Otra ronda (Druk). 5. Queridos camaradas. 6. Beginning. 7. My Mexican bretzel. 8. The farewell. 9. Mandíbulas. 10. Vicious fun.

#33 Leonardo Goi [Kinoscope] 🇮🇹 @LeonardoGoi

1. Labyrinth of cinema. 2. First cow. 3. Otra ronda (Druk) 4. Todo lo que se olvida en un instante. 5. Quo Vadis, Aida?. 6. The disciple. 7. La tierra baldía. 8. City Hall. 9. Point and line to plane. 10. Nasir.

#34 Mafalda González [Atresmedia] 🇪🇸 @MafaldaGonzalez

1. Estoy pensando en dejarlo. 2. She dies tomorrow. 3. Host. 4. El juicio de los 7 de Chicago. 5. Borat, película film secuela. 6. El año del descubrimiento. 7. Ema. 8. Las niñas. 9. The vast of night. 10. Wonder Woman 1984.

#35 Nacho Gonzalo [Lo que yo te diga] 🇪🇸 @LoQueYoTeDiga

1. El juicio de los 7 de Chicago. 2. Corpus Christi. 3. Lo que arde con el fuego. 4. Un momento en el tiempo - Waves. 5. Diamantes en bruto. 6. Un amigo extraordinario. 7. Cuestión de justicia 8. On the rocks. 9. Verano del 85. 10. 1917.

#36 Paco Griñán [Diario SUR] 🇪🇸 @PacoGrinan

1. Las niñas. 2. Mank. 3. Ane. 4. Richard Jewell. 5. Beginning. 6. El año del descubrimiento. 7. Falling. 8. Sentimental. 9. Los días azules. 10. El inconveniente.

#37 María Guerra [La Script] 🇪🇸 @MaGuerraM

1. Nuevo orden. 2. Nomadland. 3. Blanco en Blanco. 4. Las niñas. 5. Mank. 6. Beginning. 7. Small Axe: Lovers rock. 8. La voz humana. 9. El año del descubrimiento. 10. Nieva en Benidorm.

#38 Andrea G. Bermejo [Cinemanía] 🇪🇸 @MargoTenenbaumm

1. Mank. 2. Tenet. 3. Monos. 4. Un amigos extraordinario. 5. Mi vida con Amanda. 6. Ema. 7. Las niñas. 8. The souvenir. 9. Aguas oscuras. 10. El rey del barrio

#39 Patrick Heidmann [Freelance] 🇩🇪 @PatrickHeidmann

1. Nomadland. 2. Futur Drei (No hard feelings). 3. Nunca, casi nunca, a veces, siempre. 4. Una joven prometedora. 5. Wolfwalkers. 6. Collective. 7. First cow. 8. One night in Miami. 9. Supernova. 10. La madre del blues.

#40 Julián Herrero [La Razón] 🇪🇸 @juli_herrero

1. Otra ronda (Druk). 2. 1917. 3. El hoyo. 4. Soul. 5. El faro. 6. Tenet. 7. Falling. 8. El juicio de los 7 de Chicago. 9. Las niñas. 10. Beginning

#41 Josip Jurčić [Freelance] 🇭🇷

1. Small Axe: Lovers Rock. 2. Sound of metal. 3. Otra ronda (Druk). 4. The assistant. 5. Amor de gata. 6. Nunca, casi nunca, a veces, siempre. 7. El padre. 8. Uno de nosotros. 9. A thousand cuts. 10. Soul.

#42 Jessica Kiang [The Playlist / Variety] 🇬🇧🇺🇸 @JessicaKiang

1. My Mexican Bretzel. 2. Beginning. 3. Estoy pensando en dejarlo. 4. The nest. 5. Time. 6. First cow. 7. Fragmentos de una mujer. 8. Gull. 9. Preparations to be together for an unknown period of time. 10. Queridos camaradas.

#43 Guy Lodge [Variety /The Guardian] 🇬🇧🇺🇸 @GuyLodge

1. First cow. 2. Moffie. 3. The trouble with being born. 4. This is not a burial, it’s a resurrection. 5. Dick Johnson is dead. 6. Estoy pensando en dejarlo. 7. Ammonite. 8. Possessor. 9. Nunca, casi nunca, a veces, siempre. 10. Gorbachev. Heaven.

#44 Lorena López [ABC] 🇪🇸@lorenalofish

1. Nunca, casi nunca, a veces, siempre. 2. Corpus Christi. 3. Beginning. 4. Mank. 5. Soul. 6. Diamantes en bruto. 7. Papicha sueños de libertad. 8. El año del descubrimiento. 9. Las niñas. 10. El juicio a los 7 de Chicago

#45 Claudia Lorenzo [Freelance] 🇪🇸 @Mariclo1985

1. El año del descubrimiento. 2. Las buenas intenciones. 3. Las niñas. 4. Nieva en Benidorm. 5. 1917. 6. Emma. 7. My Mexican Bretzel. 8. Aznavour by Charles. 9. El juicio de los 7 de Chicago. 10. The Prom.

#46 Oli Lyttelton [Freelance] 🇬🇧 @OliLyttelton

1. Palm Springs. 2. Saint Maud. 3. Small Axe: Lovers Rock. 4. The assistant. 5. Diamantes en bruto. 6. Ema. 7. Mogul Mowgli. 8. El glorioso caos de la vida. 9. The nest. 10. La verdadera historia de la banda de Kelly

#47 Adela MacSwiney [Notimex] 🇲🇽 @Notimex

1. Mank. 2. Corpus Christi. 3. 1917. 4. El año del descubrimiento. 5. La llorona. 6. Sin señas particulares. 7. Ema. 8. Un amigo extraordinario. 9. Las niñas. 10. Blanco en blanco.

#48 Antonio Martínez [El Cine en la SER] 🇪🇸 @Murcielago60

1. Mank. 2. El juicio de los 7 de Chicago. 3. 1917. 4. Tenet. 5. Diamantes en bruto. 6. Ane. 7. Las niñas. 8. El faro. 9. Un amigo extraordinario. 10. Vida oculta.

#49 Beatriz Martínez [El Periódico de Catalunya / Fotogramas] 🇪🇸 @BeatrizMartnezG

1. Martin Eden. 2. Nunca, casi nunca, a veces, siempre. 3. Beginning. 4. Diamantes en bruto. 5. First cow. 6. Swallow. 7. The souvenir. 8. Little Joe. 9. She dies tomorrow. 10. My Mexican Bretzel.

#50 Luis Martínez [El Mundo] 🇪🇸 @Luis_M_Mundo

1. Beginning. 2. Nomadland. 3. El año del descubrimiento. 4. Estoy pensando en dejarlo. 5. Tenet. 6. Mank. 7. Nuevo orden. 8. Last and first men. 9. La voz humana. 10. Borat, película film secuela.

#51 Daniel M. Mantilla [Fotogramas / Esquire / Vanity Fair] 🇪🇸 @DanielMMantilla

1. Nomadland. 2. Sound of Metal. 3. El padre. 4. El año del descubrimiento. 5. El juicio de los 7 de Chicago. 6. Otra ronda (Druk) . 7. Mank. 8. Wolfwalkers. 9. Limbo. 10. El hombre invisible

#52 Valeria Martínez [Yahoo] 🇦🇷 @Cine_Valeria

1. Nomadland. 2. Saint Maud. 3. Mank. 4. Supernova. 5. La llorona. 6. A sun. 7. El hoyo. 8. El juicio de los 7 de Chicago. 9. Estoy pensando en dejarlo. 10. Da 5 bloods: Hermanos de armas.

#53 David Martos [Onda Cero / Kinótico] 🇪🇸 @David_Martos

1. La voz humana. 2. Supernova. 3. Josep. 4. Nuevo orden. 5. Nunca, casi nunca, a veces, siempre. 6. Da 5 Bloods: Hermanos de armas. 7. La camarista. 8. Mank. 9. Gaza mon amour. 10. Uno para todos

#54 Miriam Mauti [RAI] 🇮🇹 @MiriMauti

1. Mank. 2. 1917. 3. Favolacce (Bad tales). 4. Mujercitas. 5. Volevo nascondermi (Hidden away) 6. El juicio de los 7 de Chicago. 7. Los miserables. 8. Miss Marx. 9. Jojo Rabbit. 10. Diamantes en bruto.

#55 Marta Medina del Valle [El Confidencial] 🇪🇸 @MartaMedinadelV

1. El lago del ganso salvaje. 2. First cow. 3. El año del descubrimiento. 4. Beginning. 5. Diamantes en bruto. 6. Borat, película film secuela. 7. Bacurau. 8. Las niñas. 9. Lux Aeterna. 10. Estoy pensando en dejarlo.

#56 Francesc Miró [elDiario.es] 🇪🇸 @FrancescMiro

1. First cow. 2. La famosa invasión de los osos en Sicilia. 3. Estoy pensando en dejarlo. 4. El año del descubrimiento. 5. La mort de Guillem. 6. El diablo a todas horas. 7. La voz humana. 8. La reina de los lagartos. 9. Matthias & Maxime. 10. Derribad al hombre.

#57 Rubén Montes [laSexta] 🇪🇸@RbnMnts

1. 1917. 2. Las niñas. 3. Jojo Rabbit. 4. La boda de Rosa. 5. El juicio de los 7 de Chicago. 6. The Prom. 7. Hillbilly, una elegía rural 8. La vida por delante. 9. Solo nos queda bailar. 10. La voz humana.

#58 Teresa Montoro [RNE] 🇪🇸 @HoraAmerica

1. El agente topo. 2. Nomadland. 3. El padre. 4. Mank. 5. La boda de Rosa. 6. Volver a empezar. 7. Falling. 8. Blanco en blanco. 9. Otra ronda (Druk). 10. El año del descubrimiento.

#59 Mariane Morisawa [Freelance] 🇧🇷 @MMorisawa

1. Nomadland. 2. Small Axe: Lovers Rock. 3. Days. 4. Time. 5. Collective. 6. Nunca, casi nunca, a veces, siempre. 7. Small Axe: Mangrove. 8. Wolfwalkers. 9. One night in Miami. 10. Soul.

#60 Matt Mueller [Screen International] 🇬🇧 @mattjmueller

1. Nomadland. 2. Small Axe: Lovers Rock. 3. El padre. 4. Collective. 5. Limbo. 6. Una joven prometedora. 7. Bacurau. 8. All In: The Fight For Democracy. 9. La madre del blues. 10. Minari.

#61 Fernando Muñoz [ABC] 🇪🇸 @Fer_MGomez

1. Tenet. 2. El padre. 3. Las niñas. 4. El Oficial y el espía. 5. Sentimental. 6. Sala del juzgado 3H. 7. Richard Jewell. 8. Beginning. 9. The way back. 10. My Mexican Bretzel.

#62 Alejandra Musi [El Universal] 🇲🇽 @AlejandraMusi

1. Nomadland. 2. Mank. 3. Nunca, casi nunca, a veces, siempre. 4. Bacurau. 5. Martin Eden. 6. Otra ronda (Druk). 7. El agente topo. 8. Falling. 9. Un amigo extraordinario. 10. Borat, película film secuela.

#63 Chiara Nicoletti [FRED Film Radio] 🇮🇹 @FairyK82

1. Favolacce (Bad tales). 2. Nomadland. 3. I predatori. 4. Tenet. 5. Matthias & Maxime. 6. Mank. 7. Nowhere Special. 8. Mi chiamo Francesco Totti. 9. One night in Miami. 10. Ondina.

#64 Javier Ocaña [El País] 🇪🇸 @OcanaJavier

1. Estoy pensando en dejarlo. 2. Dragged across concrete. 3. Lo que arde con el fuego. 4. El lago del ganso salvaje. 5. Richard Jewell. 6. Monos. 7. Diamantes en bruto. 8. The vast of night. 9. La familia que tú eliges. 10. Thunder Road.

#65 David Opie [Digital Spy] 🇬🇧 @DavidOpie

1. Wolfwalkers. 2. Solo nos queda bailar. 3. Una joven prometedora. 4. Nomadland. 5. Minari. 6. Verano del 85. 7. Relic. 8. Host. 9. Bienvenidos a Chechenia. 10. Aves de presa.

#66 Lorenzo Ormando [Il Venerdi / Rolling Stone Italia] 🇮🇹 @LorenzOrmando

1. Mank. 2. El juicio de los 7 de Chicago. 3. Nomadland. 4. La estafa (Bad education). 5. Ammonite. 6. Sorry we missed you. 7. Onward. 8. Mi tío Frank. 9. Otra ronda (Druk). 10. El hombre invisible.

#67 Jorge Ortiz de Landazuri [Movistar+] 🇪🇸 @SrLandazuri

1. El año del descubrimiento. 2. Martin Eden. 3. First cow. 4. Small Axe: Lovers Rock. 5. Las niñas. 6. Richard Jewell. 7. El juicio de los 7 de Chicago. 8. My Mexican Bretzel. 9. Los Europeos. 10. The souvenir.

#68 Janina Pérez Arias [Freelance] 🇻🇪 @JaninaPerezA

1. My Mexican Bretzel. 2. Bacurau. 3. El agente topo. 4. First cow. 5. Nunca, casi nunca, a veces, siempre. 6. Las niñas. 7. El juicio de los 7 de Chicago. 8. Josep 9. Mank. 10. Vitalina Varela.

#69 Javier P. Martín [eCartelera] 🇪🇸 @JavierPMar

1. El año del descubrimiento. 2. Ema. 3. My Mexican Bretzel. 4. Temblores. 5. Verano del 85. 6. Casa ajena. 7. Las niñas. 8. Sound of metal. 9. Borat, película film secuela. 10. A secret love.

#70 Selim Petersen [SRF] 🇨🇭 @SelimPetersen

1. Nomadland. 2. Mandíbulas. 3. Borat, película film secuela. 4. Nunca, casi nunca, a veces, siempre. 5. V síti (Caught in the net). 6. Mank. 7. Listen. 8. Ondina. 9. The assistant. 10. El padre.

#71 Manu Piñón [Vanity Fair / GQ / Carne Cruda] 🇪🇸 @ManuPinon

1. Diamantes en bruto. 2. Ema. 3. Mank. 4. Las niñas. 5. Un amigo extraordinario. 6. Nunca, casi nunca, a veces, siempre. 7. El hombre invisible. 8. El juicio de los 7 de Chicago. 9. The way back. 10. Dónde estás, Bernadette.

#72 Paulo Portugal [Esquerda / Jornal I] 🇵🇹 @PauloInsider

1. Liberté. 2. Malmkrog. 3. Nuestro tiempo. 4. Corpus Christi. 5. De repente, el paraíso. 6. Ondina. 7. Lo que arde. 8. Ya no estoy aquí. 9. Santuario. 10. Small Axe: Mangrove.

#73 Emma P. Jones [BBC Talking Movies / BBC News Entertainment] 🇬🇧 @EmmaPJones

1. Nomadland. 2. Quo Vadis, Aida? 3. El padre. 4. Nunca, casi nunca, a veces, siempre. 5. Small Axe: Lovers Rock. 6. Collective. 7. True mothers. 8. Otra ronda (Druk). 9. The Truffle Hunters. 10. Khorshid (Sun Children).

#74 Esteban Ramón [RTVE.es] 🇪🇸@rtve

1. First Cow. 2. Martin Eden. 3. Nomadland. 4. El agente topo. 5. Beginning. 6. Corpus Christi. 7. Otra ronda (Druk). 8. Diamantes en bruto. 9. Nunca, casi nunca, a veces, siempre. 10. El año del descubrimiento.

#75 Ramón Rey [Cine Maldito] 🇪🇸 @RRey

1. First cow. 2. El año del descubrimiento. 3. Transoceánicas. 4. Las mil y una. 5. Ondina. 6. Voices in the wind. 7. Wendy. 8. Forastera. 9. Nación. 10. Color out of space.

#76 Oti Rodríguez Marchante [ABC] 🇪🇸 @OtiRMarchante

1. Mank. 2. Beggining. 3. Otra ronda (Druk). 4. Corpus Christi. 5. Richard Jewell. 6. 1917. 7. Las niñas. 8. Sentimental. 9. Uno para todos. 10. Rifkin's Festival.

#77 Alexandros Romanos Lizardos [ERT] 🇬🇷 @AlLizardos

1. Otra ronda (Druk). 2. Nuevo orden. 3. Pari. 4. La estafa (Bad education). 5. Nomadland. 6. Eurovision Song Contest: The story of Fire Saga. 7. Las niñas. 8. Una ventana al mar. 9. Mila. 10. La trinchera infinita.

#78 Iván Romero [Sensacine México] 🇲🇽 @Chivancillo

1. Mujercitas. 2. Nomadland. 3. Estoy pensando en dejarlo. 4. Fragmentos de una mujer. 5. Palm Springs. 6. Queen & Slim. 7. Shiva Baby. 8. Ammonite 9. Minari. 10. Verano del 85.

#79 José Manuel Romero [El Cine en la SER] 🇪🇸 @JoseMRomero

1. Diamantes en bruto. 2. Otra ronda (Druk). 3. Martin Eden. 4. Nunca, casi nunca, a veces, siempre. 5. El año del descubrimiento. 6. Soul. 7. Vida oculta. 8. El oficial y el espía. 9. Corpus Christi. 10. Mank.

#80 Javier Romualdo [Agencia EFE] 🇪🇸🇺🇸@JavierRomualdo

1. 1917. 2. El juicio de los 7 de Chicago. 3. Borat, película film secuela. 4. Soul. 5. Martin Eden. 6. Estoy pensando en dejarlo. 7. Mank. 8. La madre del blues. 9. On the rocks. 10. El hombre invisible.

#81 Tatiana Rosenstein [Freelance] 🇷🇺🇩🇪

1. Love after love. 2. Minari. 3. La madre del blues. 4. Una joven prometedora. 5. El padre. 6. Nomadland. 7. Limbo. 8. House of Hummingbird. 9. Queridos camaradas. 10. Tigertail.

#82 Nando Salvà [El Periódico de Catalunya] 🇪🇸

1. Diamantes en bruto. 2. El lago del ganso salvaje. 3. Ema. 4. Beginning. 5. Nunca, casi nunca, a veces, siempre. 6. The vast of night. 7. El año del descubrimiento. 8. El faro. 9. Sobre lo infinito. 10. Tenet.

#83 Mirian San Martín [Vozpópuli] 🇪🇸 @Acatescaped

1. Beginning. 2. Nunca, casi nunca, a veces, siempre. 3. Under the skin. 4. Mank. 5. Ema. 6. Cómo sobrevivir en un mundo material (Kajillionaire). 7. Vitalina Varela. 8. My Mexican Bretzel. 9. Sole. 10. Borat, película film secuela.

#84 Sergi Sánchez [La Razón] 🇪🇸 @Sergisssss45

1. Days. 2. Estoy pensando en dejarlo. 3. First cow. 4. El año del descubrimiento. 5. Vitalina Varela. 6. No creas que voy a gritar. 7. My Mexican Bretzel. 8. Nunca, casi nunca, a veces, siempre. 9. Ema. 10. Martin Eden.

#85 Elena Sánchez [RTVE] 🇪🇸 @elenassanchez_

1. El olvido que seremos. 2. Martin Eden. 3. Las niñas. 4. Mank. 5. Los lobos. 6. Gaza mon amour. 7. Nunca, casi nunca, a veces, siempre. 8. La pintora y el ladrón. 9. My Mexican Bretzel. 10. The souvenir.

#86 Gerardo Sánchez [Días de Cine, RTVE] 🇪🇸 @Gerardo_DDC

1. Corpus Christi. 2. La reina de corazones. 3. Martin Eden. 4. El huevo del dinosaurio. 5. Sole. 6. Nunca, casi nunca, a veces, siempre. 7. Para Sama. 8. Nuestros mejores años. 9. Richard Jewell. 10. El faro.

#87 Ana Sánchez de la Nieta [Telva, Fila Siete] 🇪🇸 @AnaSanchezNieta

1. Jojo Rabbit. 2. 1917 3. Vida oculta. 4. El juicio de los 7 de chicago. 5. Martin Eden. 6. Mank. 7. Richard Jewell. 8. Un amigo extraordinario. 9. Nunca, casi nunca, a veces, siempre 10. Mi hermano persigue dinosaurios.

#88 Kuriko Sato [EIGA] 🇯🇵 @KurikoSato

1. Entre nosotras. 2. Otra ronda (Druk). 3. City Hall. 4. The man who sold his skin. 5. Nocturno. 6. Mank. 7. Verano del 85. 8. Falling. 9. El triunfo (Un triomphe). 10. A son.

#89 Jeroen Struys [De Standaard / Nieuwsblad.be] 🇧🇪 @JeroenStruys

1. Monos. 2. First cow. 3. Nomadland. 4. Para Sama. 5. Soul. 6. Otra ronda (Druk). 7. Honeyland. 8. Sobre lo infinito. 9. Ondina. 10. Ghost Tropic.

#90 Ángel Suanzes [TVG] 🇪🇸 @AngelSuanzes

1. She dies tomorrow. 2. Panteres. 3. Nación. 4. Estoy pensando en dejarlo. 5. La voz humana. 6. Ondina. 7. Sinónimos. 8. Ane. 9. Homeless Home. 10. Anunciaron tormenta.

#91 Cristina Teva [Movistar+] 🇪🇸

1. Quisiera que alguien me esperara en algún lugar. 2. El padre. 3. Solo nos queda bailar. 4. Verano del 85. 5. Matthias & Maxime. 6. El oficial y el espía. 7. Corpus Christi. 8. La lección de alemán. 9. Reina de corazones. 10. La inocencia.

#92 Anne Thompson [Indiewire] 🇺🇸 @akstanwyck

1. Nomadland. 2. Soul. 3. Small Axe: Lovers Rock. 4. Nunca, casi nunca, a veces, siempre. 5. Da 5 Bloods: Hermanos de armas. 6. One night in Miami. 7. La madre del blues. 8. Estoy pensando en dejarlo. 9. Nocturno. 10. Farewell Amor.

#93 Javier Tolentino [Radio 3] 🇪🇸 @Radio3Tolentino

1. El año del descubrimiento. 2. Lúa vermella. 3. La calle del agua. 4. Vitalina Varela. 5. Beginning. 6. Transoceánicas. 7. Karen. 8. A media voz. 9. Camino incierto. 10. Zurbarán y sus doce hijos.

#94 Lieven Trio [De Morgen / Studio Brussel] 🇧🇪 @l_trio

1. Nomadland. 2. Small Axe: Lovers Rock. 3. Diamantes en bruto. 4. Para Sama. 5. Nunca, casi nunca, a veces, siempre. 6. El faro. 7. Monos. 8. Otra ronda (Druk). 9. Dick Johnson is Dead. 10. Mujercitas.

#95 Magdalena Tsanis [Agencia EFE] 🇪🇸 @magdalini

1. El año del descubrimiento. 2. Martin Eden. 3. Corpus Christi. 4. Tenet. 5. 1917. 6. Borat, película film secuela. 7. Falling. 8. My Mexican Bretzel. 9. On the rocks. 10. Richard Jewell.

#96 Alberto Vandenbroucke [Kinótico / Onda Cero] 🇪🇸 @AlbertVanden

1. Solo nos queda bailar. 2. El faro. 3. El año del descubrimiento. 4. Verano del 85. 5. Para Sama. 6. My Mexican Bretzel. 7. Bacurau. 8. Martin Eden. 9. Queen & Slim. 10. Beginning.

#97 Isabel Vázquez [Freelance] 🇪🇸 @kubelick

1. Mank. 2. El oficial y el espía. 3. El juicio de los 7 de Chicago. 4. Richard Jewell. 5. La estafa (Bad education). 6. Un amigo extraordinario. 7. El escándalo (Bombshell). 8. Trolls 2: Gira mundial. 9. Estoy pensando en dejarlo. 10. Rifkin’s Festival.

#98 Anna Wollner [Freelance] 🇩🇪 @FilmAnna

1. Soul. 2. Nunca, casi nunca, a veces, siempre. 3. Mujercitas. 4. Berlín Alexanderplatz. 5. First cow. 6. Bacurau. 7. 1917. 8. Diamantes en bruto. 9. Monos. 10. Hamilton.

#99 Manu Yáñez [Otros Cines Europa] 🇪🇸 @ManuYanezM

1. Malmkrog. 2. Hopper/Welles. 3. El año del descubrimiento. 4. Siberia. 5. Anunciaron tormenta. 6. Da 5 Bloods: Hermanos de armas. 7. La voz humana. 8. Ondina. 9. Miss Marx. 10. My Mexican Bretzel.

#100 Kristina Zorita [ETB] 🇪🇸 @KristinaZA

1. Beginning. 2. Nunca, casi nunca, a veces, siempre. 3. First Cow. 4. My Mexican Bretzel. 5. El agente topo. 6. Nieva en Benidorm. 7. La llorona. 8. Nuevo orden. 9. Mangrove. 10. Nunca volverá a nevar.

#101 Javier Zurro [El Español] 🇪🇸 @Zurro_85

1. El año del descubrimiento. 2. Mank. 3. Sinónimos. 4. Soul. 5. First cow. 6. Martin Eden. 7. Nunca, casi nunca, a veces, siempre. 8. El juicio de los 7 de Chicago. 9. Tenet. 10. Ane.