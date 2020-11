Jon Kortajarena: “La cultura no es un acto de caridad, con ella todos nos enriquecemos”

Cuando hablamos de adaptaciones cinematográficas de las novelas de un escritor tan relevante como Henry James, se nos vienen a la cabeza títulos como ‘La heredera’ (1949), de William Wyler, ‘Otra vuelta de tuerca’ (1985), de Eloy de la Iglesia, ‘Retrato de una dama’ (1996), de Jane Campion, o ‘La copa dorada’ (2000), de James Ivory. La novela ‘Los papeles de Aspern’ ha sido adaptada para teatro, ópera, televisión y, en el caso del cine, fue reinterpretada dos veces. La versión de 1947, con título ‘The Lost Moment’, estaba vagamente influida por esta obra. Sin embargo, la versión más precisa se produjo en 1985 con ‘Aspern’, de Eduardo de Gregorio. Este viernes 27 de noviembre se estrena en cines una tercera adaptación de esta novela corta de Henry James, compartiendo título con la obra original. Ambientada en la Venecia de finales del siglo XIX, la película cuenta la historia de un editor americano que busca hacerse con las cartas que enviaba Jeffrey Aspern -un famoso poeta- a su amante.

Jon Kortajarena da vida a Aspern, un personaje que, pese a aparecer en pocas escenas de la película, resulta clave para el avance de la trama: “Tenía que entender muy bien mi personaje y cómo influyó en la vida de cada individuo para que muchos años después tengan todas esas cosas de las que hablar”, contaba el actor y modelo en una entrevista con Kinótico. La película ha sido presentada ya en algunos países antes de llegar a España y el actor no ha podido evitar hablar sobre la tristeza de no poder presentarla en condiciones en su tierra natal: “La presentamos en el Festival de Cine de Venecia y hubo una premiere muy bonita. Ahora viene a España y no podemos hacer ni estreno. Es lo que hay… El sábado podré hacer una presentación en un pequeño cine de Bilbao y, de alguna forma, intentamos animar a la gente a que vaya a ver la película sin poder hacer todo el proceso de promoción habitual”.

Además de por su carrera como actor, Kortajarena es conocido por ser uno de los modelos españoles con más proyección internacional. “El cine y la moda son dos mundos completamente opuestos que pueden tener un punto en el que conectan. La promoción de una película y de un producto tienen cosas similares, pero lo que es la profesión en sí es completamente diferente”, decía durante la charla con Onda Cero. Asimismo, el actor bilbaíno asegura que está contento y que poco a poco va construyendo una carrera como actor: “No me importa mucho si son personajes protagonistas o secundarios. Lo que importa es contar una historia que te llene y lo estoy haciendo paso a paso. La verdad es que lo estoy disfrutando mucho”.

Respecto a las restricciones que está sufriendo la industria del cine, Kortajarena señala la importancia de que el sector sea rescatado: “Creo que para reactivar la cultura necesitamos tener ayuda y que se nos tome en serio. La cultura no es un acto de caridad, es algo con lo que todos nos enriquecemos. Yo soy optimista y creo que vamos a volver a conseguir que la gente vuelva al cine, al teatro, a la ópera…” También insiste en que la pandemia no solo ha afectado a las salas. La industria textil -en la que él está muy presente- también está viviendo momentos muy difíciles. “El sector de la moda tiene muchas pérdidas, pero está aprovechando esta situación para reinventarse e interesarse por lo sostenible. Lo mismo pasa con el cine y con nosotros mismos a nivel personal”, concluye Kortajarena.