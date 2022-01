Javier Bardem, nominado a los premios del Sindicato de Actores por 'Being the Ricardos'

Tras su candidatura a los Globos de Oro -que se quedó solo en candidatura- Javier Bardem ha obtenido una nominación como Mejor Actor protagonista a los premios del Sindicato de Actores de Estados Unidos por su papel en 'Being the Ricardos'. La cinta de Aaron Sorkin, que cuenta una semana en la vida de Lucille Ball [Nicole Kidman, también nominada] y Desi Arnaz [el artista de origen cubano al que interpreta Bardem] llegó hace unas semanas a la plataforma Amazon Prime Video. En cambio, Penélope Cruz -en las quinielas de los Oscar por 'Madres Paralelas'-, que acaba de ganar el premio a Mejor Actriz de la National Society of Film Critics, se ha quedado fuera de las candidaturas.

En esa misma categoría es sorprendente también la ausencia de Kristen Stewart, una de las favoritas de la temporada por su interpretación de Diana de Gales en 'Spencer', de Pablo Larraín; en cambio sí ha conseguido una nominación la actriz Jennifer Hudson por 'Respect', otro biopic, en este caso de la cantante Aretha Franklin. Las nominaciones al Mejor Reparto, que suelen dar pistas fiables de cara a las películas candidatas a los Oscar, han sido para estas cinco cintas: 'Belfast', 'CODA', 'No mires arriba', 'El método Williams' y 'La Casa Gucci'. Esta última y 'El poder del perro' lideran el conteo total de candidaturas con tres opciones cada una.