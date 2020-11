Los flamencos de color rosa nos rodean... y John Waters nos explica por qué en un documental

Desde hace unos años, los flamencos de color rosa están presentes en nuestras vidas. Son parte de la cultura pop. Los encontramos en forma de flotador o estampados en camisetas. El pasado viernes llegó a los cines 'The Mistery of the Pink Flamingo' un documental dirigido por Javier Polo que, mediante el viaje de un protagonista entre la ficción y la realidad [el musicólogo guatemalteco Rigo Pex, afincado en Madrid y más conocido como 'MENEO'], intenta descubrirnos el origen de estos flamencos. Para ello, la película cuenta con testimonios de algunos de sus impulsores y defensores, como John Waters o Eduardo Casanova.

“Pues la idea [del documental] viene un poco de toparme por todos lados con los flamingos, de distintas formas, allá por 2015... y sentirme perseguido por ellos. Tirando del hilo vimos que tenía material para algo chulo y que aparte nos diera la licencia de hacer algo experimental, divertido y gamberro”, explica Javier Polo durante su entrevista con Kinótico. “La propia película en sí ha sido hacer ese proceso de autodescubrimiento, preguntar qué es lo que me gustaría hacer, probar y experimentar, y nadie sabía que es lo que iba a salir”.

Como decíamos más arriba, una de las sorpresas que contiene ‘The Mystery of the Pink Flamingo’ es el testimonio de John Waters [autor de la película ‘Pink Flamingos’ (1972), que popularizó los flamencos de color rosa y los identificó con la contracultura estadounidense].“La película hubiese sido difícil de hacer sin tener su participación, porque es la persona más conocida que ha tratado con los flamingos (…) Deja joyas que te podrías tatuar en el brazo, mensajes muy alentadores y además muy valientes. Siempre ha sido una persona pionera y ha sido el mejor representante de la contracultura americana”, asegura el director.

El documental tenía previsto su estreno en el festival South by Southwest el pasado marzo, pero fue cancelado debido al coronavirus. “Ha sido un año bastante duro para nosotros y para un montón de gente (…) y hemos estado esperando el momento adecuado para aglutinar todos los festivales y poder ir a las salas y ese momento ha llegado”, explica Javier Polo. Tras estos meses de parón cultural, la proyección del documental se está realizando ahora gracias a la iniciativa en redes del ‘Flamingo World Tour’, que consiste en llevar el documental por distintas ciudades de España como proyecciones ambulantes.

Pese a las complicaciones derivadas de la pandemia, los hermanos Polo [Javier colabora habitualmente con su hermano Guillermo] encaran el 2021 con nuevos proyectos, entre los que se encuentran ‘Pobre Diablo’, “una road movie de Avilés a Benidorm, de humor negro muy divertida, y también tenemos dos proyectos más de desarrollo de ficción y también una serie. Por lo que tenemos mucha actividad”. Por ahora nos quedamos con el último trabajo de los hermanos Polo, ‘The Mystery of the Pink Flamingo’, que según el director pretende “quitar de un plumazo, con colores, fantasía y mucho humor ese gris que nos deja este año”.