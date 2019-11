En este capítulo, y ante la postura del Presidente Donald Trump de no asistir a la cumbre de Madrid, Ainhoa Goñi (periodista científica y ex Directora de Comunicación del CSIC) da pruebas y cuenta con testimonios de eminentes científicos para demostrar que el cambio climático no es cuestión de fe. También comentamos la diferencia entre "el tiempo" y "el clima", ayudamos a una oyente a evitar usar plástico en su compra y Álvaro Velasco celebra que algún día habrá playa en Madrid y recomienda a Trump jugar al golf en Lanzarote. Por cierto, si escuchas una misteriosa interferencia, son intervenciones desde el futuro de un personaje misterioso que parece que se colará en este podcast a menudo... desde 2100.