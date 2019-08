¿Qué pasos debemos seguir para conectarnos de forma segura a las redes WiFi públicas?

La empresa de ciberseguridad Sophos Iberia estas son las recomendaciones:

1. Borra el rastro digital. Tras navegar por una red abierta y hacer uso de distintas aplicaciones y páginas webs, borra el rastro digital que tu ruta ha dejado.

2. No accedas a información bancaria. Uno de los consejos fundamentales es no visitar ningún sitio sensible ni acceder a servicios de banca o de comercio online en los que se realicen pagos electrónicos a través de una red abierta que no sea confiable.

3. Garantiza el acceso seguro a tus redes sociales. Dado que no entrar en las redes sociales durante las vacaciones es casi misión imposible, es aconsejable proteger el acceso a las redes sociales, mediante la autenticación en dos pasos, el cambio de contraseña o cerrando la sesión cada vez que salgas y entres en la aplicación.

4. Protege tu cuenta de correo electrónico. Si vas a utilizar el correo electrónico para enviar fotos o compartir información durante las vacaciones, se recomienda no utilizar la misma cuenta en la que se cuente con información sensible.

5. No descargues archivos adjuntos. La curiosidad puede ser peligrosa, y querer saber qué contiene un archivo que recibes desde una procedencia dudosa puede ser cómo abrir la puerta de tu dispositivo a los ciberdelincuentes.

6. Antivirus para el móvil siempre. Al igual que ya está consolidada la conciencia de contar con un antivirus para los ordenadores, esta concienciación debe extenderse también a los actuales ordenadores de bolsillo que son nuestros smartphones.

