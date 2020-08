Alma Obregón: "Las redes sociales ejercen presión permanente sobre la mujer"

Alma Obregón comenzó su camino en el mundo de las redes sociales e internet hace 10 años. Desde entonces, acumula más de medio millón de seguidores en las redes sociales y ha escrito varios libros de repostería. En 'Un alto en el camino', la repostera especializada en cupcakes nos habla de su nueva publicación 'Maternidad real'.

"Es un libro que me hacía mucha ilusión escribir, porque sentí que había muchas cosas que no me habían contado", reconoce la autora, quien asegura que, desde que eres madre, tus prioridades cambian y toda tu vida gira en torno a esa nueva persona que ha llegado a tu vida.

A pesar de los aspectos negativos, asegura que la maternidad tiene también cosas positivas: "Parece que cuando te hablan de la maternidad te hablan de todo lo malo, pero nadie te dice que es una experiencia maravillosa". Y critica los ideales de madres perfectas e ideales que se muestran en las redes sociales.

En este sentido, opina que las redes "pueden dañar mucho y dar una visión muy irreal de lo que es la maternidad", ya que a muchas mamás les puede hacer daño y les puede hacer sentir mal. "Nos ponen unos ideales que nos agobian más que ayudarnos", lamenta, y remarca que las redes ejercen "una presión permanente sobre la mujer" que no es positiva, sobre todo en la maternidad.

Por eso, Alma Obregón anima a que cada mujer viva "como lo sienta". Asimismo, resalta la necesidad de que todas las mujeres tengan su sitio y su espacio.