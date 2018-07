Jorge Sampaoli sobre Sergio Ramos: "No me parece bien que alguien nacido en el club tenga ese enfrentamiento con el público"

ENTREVISTA EN EL TRANSISTOR

Jorge Sampaoli no cree que sea justo el trato que recibe Sergio Ramos cuando acude al Sánchez Pizjuán, “alguien nacido en el club, que tenga ese enfrentamiento no me parece bien, porque Sergio Ramos estará orgulloso de ser sevillistas y los sevillistas que Ramos haya vestido la camiseta del Sevilla”. Además, el futbolista fue a saludarle por su apoyo en el último encuentro. “Ramos me dijo que le gustaba las personas valientes que afrontan la vida como yo. No lo esperaba, y viniendo de él, me cayó bien”.