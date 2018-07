Sergio Ramos: "Sería muy bonito afrontar algún día la presidencia de la RFEF"

LA DERROTA EN GIRONA: Para el capitán blanco dice que “no desconocemos la situación en Girona pero es verdad que fue una sensación agridulce porque no podemos dejarnos más puntos”. Ramos cuenta que tras una derrota “en el autobús vamos cada uno a su mundo haciendo autocrítica con sus películas”, mientras que “Zidane va viendo el partido”. Aunque eso sí, deja claro que “lo habitual en este equipo es analizar todo al día siguiente”.

¿QUIÉN FUE EL CULPABLE DE LO SUCEDIDO?: “Aquí nunca hay culpables, cuando se gana, ganamos todos y si perdemos también es por culpa de todos”. Reconoce que “en algunos momentos se bajó la intensidad”, algo que cree que “no siempre es el motivo para perder un partido”. De todos modos, considera que “el Girona hizo un gran partido y un gran planteamiento y lo mejor es pasar página y no lamentarnos, porque en el Real Madrid todo va muy rápido y de hecho, ha habido Ligas en las que he remontado más de ocho puntos”.

¿CÓMO REACCIONÓ SU HIJO SERGIO RAMOS JR. A LA DERROTA?: el ‘4’ blanco dice que “al llegar a casa estaba mi hijo Sergio despierto y ya sabía que habíamos perdido, aunque sí que me preguntó “si había metido algún gol”. También se deshace en elogios hacia a su mujer, Pilar Rubio, a la que considera “una santa”, ya que “me entiende siempre perfectamente y sabe qué día necesito dialogar más y a lo mejor qué día me apetece más silencio”. Por otro lado, cuenta que “procuro verla siempre en El Hormiguero y además soy muy exigente con ella como lo es conmigo”. Su familia siempre está muy presente para Sergio Ramos. De hecho, siempre les lleva en “fotos e iniciales en las espinilleras, especialmente a mi mujer y a mis hijos”.

play

RELACIÓN DE LOS DEPORTISTAS CON LA PRENSA: Sergio Ramos dice que “yo soy una persona tranquila y siempre respondo a todo lo que se me pregunta”. Se muestra muy partidario de que “haya buena relación entre periodistas y futbolistas”, pero cree que la prensa a veces se equivoca cuando “hace ataques personales o cuando de un entrenamiento de 40 minutos super normal y con gran ambiente, sacan sólo la única patada”.

¿CÓMO ENCONTRÓ SERGIO RAMOS CATALUÑA?: El de Camas dice que “la sensación de ir a Girona fue igual que la de ir a cualquier otro lugar, encontré banderas catalanas pero también españolas”. De todos modos, “lo que yo diga sobre este asunto poco va a influir”, aunque sí que cree que “juntos somos más fuertes y eso no lo va a cambiar nadie”. Por otro lado, señala que ve “poco posible que algún día haya una Liga sin el FC Barcelona”.

¿CONOCE RAMOS A PUIGDEMONT?: el capitán del Real Madrid comenta que “todavía no he tenido la oportunidad de conocer personalmente a Carles Puigdemont”. Explica que si se lo encuentra “le saludaría tranquilamente porque la educación tiene que estar siempre por encima de todo, independientemente de lo que haya hecho”.

GERARD PIQUÉ: Sobre el '3' azulgrana dice que “lleva un gran segundo apellido” y por eso “cada dos por tres procuro recordarle que se apellida Bernabéu”. Destaca que “Piqué siempre que ha venido a la Selección ha tenido una actitud ejemplar” y reconoce que “ahora la relación está mucho mejor que antes, ya que antes prácticamente no teníamos relación y al final las cosas se han ido madurando y todo va mejor. De hecho, hablamos muchos sobre nuestras mujeres y nuestros hijos”. Por otro lado, comenta que “el posible negocio con Piqué es algo que está sobre la mesa y se le está intentado dar forma y ya se verá”.

play

PIDE QUE EL HIMNO ESPAÑOL TENGA LETRA: durante la entrevista en El Transistor, Sergio Ramos reconoce que “me gustaría que el himno español tuviese letra, es algo que hasta me preocupa más que el tema catalán, ya que me gustaría algún día poder mirar arriba antes de un partido con España y cantar el himno español”. Además, cuenta que en las finales “siempre que suene cualquier himno procuro mirar al cielo y acordarme de mi familia y de los que no están, porque sé que es un momento único para el que llevamos muchos años preparándonos”.

play

MARÍA JOSÉ CLARAMUNT: de María José Claramunt dice que “tal vez la gente tenga una opinión equivocada sobre ella y nos han vinculado mucho a María José con nosotros, pero su llegada fue dura porque le tocó lidiar con los derechos de imagen y al final se logró que surgiese una amistad y por eso ahora nos duele que una amiga esté pasando por un mal momento”. Además, desmiente haber hablado este tema con Larrea.

FUTURO PRESIDENTE DE LA RFEF: como “deportista y capitán de la Selección creo que tal vez sería bueno que se diera una vuelta a todo lo que sucede en la RFEF”. Reconoce que “sería muy bonito tener el cargo de presidente de la Federación”, aunque deja claro que “eso es algo que sólo podría darse en un futuro”. Asimismo, dice que “en su Junta habría gente honesta y con ganas de comerse el mundo".

play

LA ESPAÑA QUE DEJARÁ A SUS HIJOS: Sergio Ramos dice que “yo no me quejo de la España que he conocido en mis humildes 31 años, considero que me criado en un país con patriotismo, alegría y ganas de mejorar y sinceramente no creo que se tarde mucho en encontrar una solución a los problemas y mis hijos crezcan en una España como en la que yo he crecido”.

EL PENALTI A LO PANENKA EN 2012: Ramos recuerda que “después de fallar el penalti ante el Bayern, les dejé claro a mis padres y a mi hermano que el siguiente penalti lo iba a tirar a lo Panenka”. Señala que “en casa me dijeron que ni se me ocurriera volver a hacerlo, pero al final lo hice y salió bien”. Entre otras cosas, el zaguero reconoce que "era el momento que más fácil tenía para picarla".

DECLARACIONES DE MORATA: el capitán valora la entrevista de Álvaro Morata en un medio italiano en la que critica su vuelta al Real Madrid. Asegura que “tendría que hablar con él porque en las entrevistas siempre se intenta sacar el titular que más repercusión tenga”. De todos modos, “si ha dicho eso será una opinión personal que no cambiará el gran cariño que siempre he tenido y voy a tener con él”.

RENOVACIÓN CON EL REAL MADRID: Reconoce que “es algo que se ha planteado pero que por el momento no me preocupa nada, cuando llegue el momento se firmará en un minuto porque el presidente y yo tenemos un entendimiento muy grande”.

VESTUARIO DE LA SELECCIÓN: Ramos explica que “a los jugadores el vestuario nos parece un terreno muy personal y antes tenían costumbre de entrar como Pedro por su casa todos los directivos”. Para Ramos "el vestuario es un lugar muy personal para los futbolistas y por eso pedíamos tener nuestra intimidad".

LOS 10 MILLONES DE EUROS QUE LES DEBE LA RFEF: También, habla de los impagos que exiten por parte de la RFEF: "nos preocupa la dejadez, no que no nos paguen porque afortunadamente tenemos para comer” y además explica la versión de la polémica de los relojes. Señala que “los capitanes siempre son los encargados de negociar el regalo que se le hace y como capitán me preocupa que me haya llamado el joyero y que diga que no le han pagado el regalo”.

AGRADECIMIENTO A LAS PALABRAS DE POCHETTINO: el capitán agradece las palabras que le dedicó Mauricio Pochettino en El Transistor, ya que además viene de alguien que “sabe lo que es jugar de central y lo que se sufre en este puesto”. Por otro lado, se muestra esperanzado en que juegue Harry Kane, ya que “siempre está bien jugar contra los mejores”.