Jorge Valdano: "Me pareció mal lo que hizo Sergio Ramos, pero también lo que hizo Simeone"

EN EL TRANSISTOR

Jorge Valdano analiza en El transistor la séptima jornada de LaLiga. Destaca la polémica que hubo con Ramos y el Cholo, "me pareció mal lo que hizo Sergio Ramos, pero también lo que hizo Simeone, esas denuncias". Por otro lado, asegura que "Odegaard vino muy pronto al Real Madrid" y afirma que el club no sabía que hacer con él, "a mí me resulta un jugador muy atractivo y lo más importante: muy maduro". Por otro lado, considera que "el fútbol está siendo víctima del VAR y de la cámara lenta".