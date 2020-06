Jorge Valdano: "Si se quiere recuperar a Bale, hay que darle el estatus que merece"

Cuenta cómo ha sido su vuelta a Valdebebas a las retransmisiones. Reconoce que "el escenario impacta muchísimo menos". A su juicio, "la monumentalidad del Bernabéu impone y da otra identidad; hoy había como un ambiente amateur". También, cree que "la falta de clima competitivo provoca desajustes en los equipos".

Valdano también valora el criticado momento deportivo de Gareth Bale. "Será complicado recuperarle si se pretende hacer de él un jugador como Cristiano Ronaldo y cuando el fútbol se reanuda, se da prioridad a una promesa como Rodrygo". Comenta que "cuando saltó le vi desde mi cadena de comentarista y se le podía ver con un gesto cabreado cuando se quitó los guantes".

"Al Barcelona no le vi tan espectacular. Me pareció que el marcador fue más convincente que el juego que sigue teniendo mucha dependencia de Messi, que me da miedo hasta verlo caminar en el campo".

Valdano agradece el trabajo de Javier Tebas, que "se llenó de Fe y nos fue llenando de Fe a todos nosotros; se comportó como un líder y arriesgó muchísimo".

