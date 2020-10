Jorge Valdano: "He visto bajo al Barcelona; me ha dado mala impresión"

Destaca el partidazo de Luka Modric, al que ve "un jugador entregado a la causa y ejemplo de profesionalidad".

Entre Vinicius y Rodrygo, destaca que "he visto muchas más cosas en Vinicius". Sin embargo, al '25' blanco, Rodrygo Goes, le ve "un poco tímido y el Real Madrid no es un equipo para tímidos".

Comenta que "los resultados cortos de Zidane son muy útiles", ya que "a su juicio ayudan muchísimo a competir a cualquier equipo".

Para Jorge Valdano, "los grandes van a perder muchos títulos en esta Liga y eso puede dar grandes oportunidades a otros equipos". Destaca que "al Sevilla le veo muy maduro"y cree que "puede ser muy interesante que este lunes terminen de definirse las plantillas".

Sobre el FC Barcelona analiza que "me pareció muy bajo, me ha dado mala impresión y con jugadores como De Jong que no son capaces de asentarse".