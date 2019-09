Jorge Valdano: "El Real Madrid no está definido, no se sabe si juega al ataque, si es más defensivo..."

Jorge Valdano cree el Real Madrid y Zidane no han sido capaz de encontrar su sitio esta temporada, entre otras cosas, porque “el verano ha confundido a todos. Se iba a ir Bale, y por lo que nos han contado estas tres jornadas, va a ser importante, se esperaba a Pogba y no ha llegado”. Cree que Zidane ha planificado mucha de la temporada pensando en cosas que al final no han pasado. “El recorrido del equipo, en vez de enriquecerlo, lo ha confundido. El Madrid no ha encontrado su definición”. “A medida que avanza el equipo cae en el desorden y lo termina desajustando”.

En cuanto al Barcelona, “parece que los grandes se han contagiado”. “El Barça sigue siendo un equipo muy vulgar, y en Europa lo pagas”. "Al Barça cuando le sacan de su carril, de su juego, termina siendo un equipo muy vulgar, y eso se termina pagando, sobre todo en Europa"