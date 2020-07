Valdano: "Es difícil reflexionar sobre el caso del Fuenlabrada, pero parece que nadie piense en el fútbol"

"Es difícil reflexionar sobre el caso del Fuenlabrada, pero parece que nadie piense en el fútbol", apunta Jorge Valdano en su reflexión de El Transistor."Tebas desde el primer momento se hizo responsable de todo esto con éxito pero asumiendo riesgos: y por imprudencia, mala suerte y porque el COVID no pregunta, en el último momento todo descarriló, pero no me parece un hombre que se asuste con facilidad y creo que sabrá salir de esta", analiza Valdano.

"Ha habido equipos que en este episodio aislado han intentado justificar lo injustificable, un año de fracaso", apunta Valdano, que asegura: "todos quieren buscar una tabla de salvación". "Igual que el VAR parece que solo se equivoca con el Madrid y el Barcelona, esta es otra injusticia consagrada", dice Valdano, que cree que no hay el mismo trato para el Fuenlabrada con respecto a los cuidados del covid19 que para otros grandes equipos. "El miedo al covid no se va a resolver de ninguna manera", opina Valdano sobre la posiblidad de que esto se repita en otros clubes.

"Nos hemos adaptado a liga sin gente, en junio, así que nos adaptaremos a la Champions. Serán partidos de un gran impacto mediático", opina Valdano sobre el regreso de la competición europea.

Hoy se ha despedido de la Premiere David Silva: "Tanto él como Cazorla son jugadores que han revitalizado el fútbol español y que cambiaron la forma de ver las cosas, que uno era mejor jugador cuando más tamaño tenía. Llegaron estos bajitos y acabaron con todos los grandotes. Gente con un gran atractivo futbolístico a los que encantaba ver jugar y vivir, porque eran normales fuera del campo y extraordinarios cuando cogían un balón".