El análisis de Jorge Valdano: "Los chicos jóvenes deben dar un paso adelante en el Real Madrid"

"Todavía no soy capaz de hacer un juicio objetivo ni del Real Madrid ni de ningún otro club", asegura Valdano en lo que respecta a este inicio de curso.

Sobre los pellizcos, en forma de rotaciones, de Zinedine Zidane, comenta que "este año una de las grandes novedades no es que esté haciendo variaciones entre los jugadores, también está rotando con los sistemas".

De Jovic dice que "es un rematador, un goleador muy particular que desde su posición en el Real Madrid no está metiendo goles, hoy lo hizo pero el pobre no tuvo mucha suerte". A su juicio, "Benzema necesitaría un '9' para mantener "una relación especial".

No obstante, recuerda que "el Real Madrid es el campeón y su temporada dependerá de cómo se van integrando lo más jóvenes". Pone ejemplo al Bayern de Múnich que "hace justo un año era una lágrima de equipo y ahora es de los mejores".