El sanedrín: ¿Qué le está pasando al Real Madrid?

Edu Pidal, Fernando Burgos, Enrique Ortego y Santi Segurola debaten en el sanedrín de El transistor la derrota del Real Madrid en Valdebebas frente al Alavés.

Pidal considera que "el Madrid no tenía ayer un plan para parar al Alavés" y añade que "Zidane no es el mismo en sala de prensa, pero tampoco lo es sobre el campo". Además, Fernando Burgos explica que "Zidane no suele hablar con los jugadores a no ser que haya una derrota muy dolorosa".

Asimismo, Segurola cree que "el Madrid es un equipo inestable" que no acaba de encontrar el liderazgo sin Sergio Ramos y Ortego que el equipo "salió al campo y no estaba en el partido; solo estaba el Alavés...el Madrid se dejó dominar en la primera media hora de partido". "Por sacar muchos delanteros no vas a ganar el partido, eso lo debe saber Zidane", critica.