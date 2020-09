El comentario de José Ramón de la Morena: "Nunca una secretaria de Estado para el Deporte hizo tanto daño en tan poco tiempo"

Todavía un poco descafeinado porque aún nos incorporaron en el Madrid, el Barsa, el Sevilla, el Atleti, ni el Getafe, que jugaron competiciones europeas en agosto y que lo van a hacer ya este fin de semana. El Madrid y el Getafe y en la siguiente el Barçaa, el Sevilla, el Atleti y el Elche, que también tuvo que jugar su promoción de ascenso a Primera en el mes de agosto.

Después de aquel muladar en que convirtieron el fútbol, basureaándolo de sospechas con el caso Fuenlabrada. Nunca una secretaria de Estado para el Deporte hizo tanto daño en tan poco tiempo. La ignorancia, cuando se disimula puede ser inocua, pero cuando pasa a la acción, como es el caso de la señora Lozano, es terriblemente dañina.

Ha comenzado en nuestra liga de fútbol y las primeras pruebas en los equipos grandes nos dejan al Valencia con algunas dudas, a pesar de ganar anoche el Levante. Pero es un equipo huérfano al que solo le queda su gran afición, que ni siquiera puede empujarlo desde las gradas. Y tiene también la esperanza de que ahora con Javi Gracia tiene un buen entrenador, pero me estalla. Históricamente ha sido un jugador más para el Valencia. Ese estadio vacío por la pandemia aún deja ahora al Valencia más solo y desprotegido. Amadeo, salvo que compró el Ibiza, trajo a Peter Lim recomendándole como el Mesías redentor que iba a salvar al Valencia. Las otras alternativas no sé cómo hubiesen sido, las desconozco, pero desde luego esta no ha sido la mejor para la ciudad y su afición y tal vez para Pete Lim tampoco porque solamente le interesaba el negocio y se encontró una crisis y ahora otra. ¿Será verdad eso de que Dios castiga sin vara ni palo?