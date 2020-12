Jorge Valdano: "Renovaría a Modric una temporada y también a Lucas Vázquez para completar la plantilla"

Asegura que "la semana empezó con un Madrid que generaba muchas dudas pero supo ir a Sevilla a ganar con la ley del mínimo riesgo". Ya después, ante el Borussia de Monchengladbach se convirtió en un "equipo ambicioso que hasta podía ir a por el segundo gol". Por eso, cree que "a veces un equipo sale una tarde y viene para quedarse a veces en ciclos que duran más de diez partidos".

Valdano cree que "la clave del Real Madrid es que tiene jugadores de ataque muy inspirados", que además tiene "jugadores muy consistentes". De ahí, que considere que "Zidane no va a hacer muchos cambios porque ya ha encontrado la alineación".

Jorge Valdano ve muy complicado que "esta Liga pueda sentenciarse en la jornada 13". Considera que "es la Liga más rara de la historia y puede haber un brote en algún equipo o diferentes situaciones que cambien todo". Por eso, deja claro que "no daría por terminada la Liga pase lo que pase en el derbi".

Para el argentino, los jugadores claves en el derbi, "a juzgar por los últimos partidos diría Modric, Kroos, Benzema y Lucas Vázquez". Por su parte, en el Atlético de Madrid comenta que "siempre tengo esperanzas en Joao Félix".

Valdano, exdirector deportivo del Real Madrid, se muestra claramente partidario de "renovar a Modric por una temporada y a Lucas Vázquez también para completar la plantilla, ahí es donde le veo un jugador muy importante".

De los tres jugadores nominados a ganar 'The Best', Cristiano, Messi y Lewasdovski", cree que "los méritos deberían ir para el Bayern de Múnich". Además, no cree que "Bielsa deba ser el mejor entrenador, le adoro pero ganar una liga de segunda división no es suficiente para estos premios".