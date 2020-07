Vicente del Bosque: "La noche de la derrota ante Suiza fue dura, pero creo que nos unió más"

Vicente del Bosque reconoce que la derrota en el Mundial ante Suiza, “no entraba en nuestros cálculos”. “El regreso fue duro”. Al día siguiente a los jugadores, “les dije que no íbamos a dar bandazos y que íbamos a seguir en la misma línea. No cambiaríamos nada”.

Afirma que le dolieron las críticas, pero no les dio mayor importancia. “Llegaron las críticas pero yo no intenté de vencer a nadie. Me dolió pero o recuerdo nada especialmente”. “Vi el partido yo solo por la noche. Xavi, Alonso y Puyol también lo vieron y me dijeron que habíamos hecho un bien partido”