El viaje solidario en bicicleta de Santiago Sánchez: de Alcalá de Henares a Arabia Saudí para ver al Real Madrid

Imagina que la pandemia te pilla recorriendo parte del mundo en España. Santiago Sánchez se marcó desde Alcalá de Henares a Arabia Saudí en bicicleta para ver la disputa de la Supercopa de España. En el camino de vuelta se desató la crisis del coronavirus. Ha vuelto a España en noviembre. "Soñé con hacer algo grande, viaje antes a Brasil y estuve en un orfanato y ahí me cambió algo por dentro", explica.

El 15 de septiembre de 2019 salió en bicicleta desde Madrid, y llegó el 2 de enero de 2020 a Arabia Saudí. "Yo empecé asustado, iba mirando muy a largo plazo, para hay que ir paso a paso", cuenta. "Llevaba toda la ilusión del mundo metida en unas alforjas que me llevaron lejos", explica Sánchez, que emprendió esta aventura con el poco dinero que le quedaba por cobrar del paro. Tras su estancia por tantos países, asegura: "En todo el mundo hay gente buena".

"Vas pedaleando y se junta mucha gente por tu camino que te da la bienvenida", asegura. Gente del club se fue enterando de su hazaña. Sergio Ramos le regaló una camiseta con su nombre y Butragueño le recibió con los brazos abiertos.

La vuelta de Arabia Saudí le supuso parar durante cinco meses en un campo de refugiados en Grecia. Estaba en Turquía y decidió viajar en barco a Grecia por la familiaridad que le transmitía viajar a un país europeo. Asegura que cuando cerraron Grecia por el virus, tuvo que esconderse, y cuando le descubrieron se desplazó al norte, a la frontera con Macedonia del Norte. "Vi a unos niños, el campo de refugiados... me invitaron a tomar un té. Es inviable, no se puede hacer. Estuve de ilegal en este campo", cuenta. "Dentro del campo ni había virus, ni pandemia, ni nada, no existía...", apunta.

"Amo España, me dolía mucho ver tan lejos y fuera viendo cómo estaba el país, y cuando he llegado me he llevado un bofetón de realidad muy grande...ojalá que pronto podamos volver a la normalidad, no a la de antes, pero al menos eso que llaman 'nueva normalidad'".