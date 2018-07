Simeone: "Siento dolor cada vez que escucho el himno de la Champions, pero eso nos da fuerzas para seguir intentándolo"

LA 'DESPEDIDA' TRAS LA FINAL DE MILÁN: Simeone cuenta que "para mí esa noche fue un fracaso" y dice que "fue muy duro pasar por delante de todos los aficionados del Real Madrid que festejaban el triunfo con mucho respeto, todo hay que decirlo". En ese momento comenta que "supe que esta temporada iba a ser muy difícil y por eso me salió ese 'quiero pensar'".

EL DOLOR DE SIMEONE AL ESCUCHAR EL HIMNO DE LA CHAMPIONS: en su intervención en Onda Cero, Simeone relata que "al llegar a Madrid tras la final sentía un profundo dolor y tenía muchas ganas de irme lejos. También, fue muy duro ver llorando a mis hijos segunda vez en dos años". Desde entonces, el argentino reconoce que "siento un profundo dolor al escuchar el himno de la Champions, pero ese dolor es lo que nos da fuerzas para seguir intentándolo".

RETO IMPORTANTE DE ESTA TEMPORADA: el entrenador argentino no se conforma con los éxitos vividos hasta fecha. Por eso, dice que en este tramo final de año "tengo un desafío por delante que cada día es más emocionante". Reconoce que "la final de la Champions nos golpeó, pero este equipo ha sabido superarse y está ahí compitiendo como siempre, algo que a lo mejor no hubiesen sabido hacer otros equipos".

SU RELACIÓN CON FERNANDO TORRES: Simeone recuerda que "yo fui el que volví a traer a Fernando Torres a este Atlético porque necesitábamos sus condiciones futbolísticas" y sobre el polémico momento ante el Leverkusen en el que no le sacó al campo después de tenerle casi toda una parte calentando dice que "entiendo que pueda enfadar, pero no voy a hacer algo por contentar que no vea que tengo que hacerlo". Aunque sí que deja claro que "Fernando es un símbolo y un ídolo del club y siempre lo va a ser porque se lo ha ganado".

TRATO CON GRIEZMANN y GESTIÓN DE LA PLANTILLA: Simeone subraya que a "Antoine Griezmann hay que hablarlo poco y tiene mucha rapidez para entender lo que necesita el equipo". También, habla de cómo gestiona los minutos de sus futbolistas y explica cómo le dice él a un portero como Moyá que va a ser suplente y que por delante va a tener siempre a Oblak.

24 HORAS AL DÍA PREPARANDO PARTIDOS: En su entrevista con De la Morena, Diego Pablo Simeone reconoce que para él ser entrenador "es algo que me hace trabajar las 24 horas del día". De hecho, confiesa que "si estoy en el cine y me viene una idea de cómo atacar o defener, la apunto y busco la forma de decírsela a los chicos". Después de disputarlos, cuenta que "llego a casa con mucha adrenalina y me cuesta mucho dormir". Además, señala que "mi humor depende mucho de los resultados. Me enfado cuando pierden y estoy muy contento cuando ganan".

LA LLEGADA DE GAMEIRO Y EL 'NO' FICHAJE DE COSTA: el técnico insiste en que en verano el Atlético de Madrid andaba detrás de cerrar el fichaje de Diego Costa que finalmente no pudo concretarse. Fue entonces cuando el preparador rojiblanco llamó a Kevin Gameiro y le dijo: "después de Diego Costa, tú eres el mejor para reforzar el ataque". Varios meses después, Simeone confía en el atacante francés y en "lo que puede aportar al equipo".

DESCARTA DIRIGIR AL REAL MADRID: Diego Pablo Simeone descarta la posibilidad de dirigir algún día al Real Madrid. "Ni me llamarán ni yo iré a allí por una cuestión de sentimientos". Sin embargo, no cierra la puerta a entrenar en el futuro a algún otro equipo español. También, muestra su disposición para poder dirigir algún día a la selección argentina, aunque cree que para ello "todavía tengo que mejorar mucho como entrenador".

¿CUÁL ES EL MEJOR MOMENTO PARA ABANDONAR UN EQUIPO?: el entrenador rojiblanco dice que "la mayor virtud que puede tener un profesional es entender el momento en que te tienes que ir de un club". El argentino pone de ejemplo al Simeone futbolista que un día tocó la puerta de Miguel Ángel Gil Marín para decirle que se tenía que ir. Recuerda que en ese momento " tenía 34 años y yo veía que en el Atlético ya no jugaba. Había sido suplente y venía en traje y con jerarquía al vestuario porque seguía siendo el Cholo, pero pronto me dí cuenta que me tenía que ir".