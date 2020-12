Sergi Canós, protagonista del 'Boxing Day' tras hacer un 'hat-trick': "Subir a la Premier es que le toque la lotería al club"

Sergi Canós, ex de La Masía y actual delantero del equipo londinense Brentford, equipo de la Segunda División inglesa, ha hecho un partidazo en el Boxing Day por haber marcado tres goles para derrotar al Cardiff (2-3). Es su primer hat trick.

Tres golazos. "A mí me ha gustado más el segundo gol que he metido, soy extremo y me fijo mucho en la técnica de los extremos con más nivel, aunque el primero también ha estado bien", bromea. Además, el Cardiff les ha metido un gol desde el centro del campo. "Ha sido un golazo", bromea. "Este hat trick ha sido el más bonito, ha sido muy especial", asegura.

Canós nos explica cómo afrontará su equipo la Carabao Cup, en la que se jugará un posible paso a la Europa League si ganan a equipos tan poderosos como el Tottenham. "Subir a la Premiere es como te toque la lotería para el club", cuenta. El año pasado estuvieron cerca, y asegura que están muy concentrados en esta temporada.