Ricky Rubio: "Ojalá podamos jugar los JJOO, pero si coincide elegiría seguir cobrando mi contrato y jugar la NBA"

Ricky Rubio es nuevo embajador de HyS y lo ha hecho por varias razones. “Necesitaba cuidarme la melena, HyS me ha ayudado mucho y estoy encantado por la campaña”. Cuenta que “estoy encantado con el mensaje que lanzan que no solo es ayudarte a cuidar el pelo, sino también todo lo de la cabeza con mensajes positivos, que es muy importante y más en estos tiempos”.

La NBA acaba de terminar, algunos jugadores, como es el caso de Ricky Rubio, no pueden decidir su futuro y no valora los rumores, como el que le sitúa jugando con Marc Gasol. “No tengo voz, no he pedido traspaso y tengo dos años de contrato. Estoy encantado en Phoenix y me quiero quedar, pero jugar con Marc sería un sueño”.

El base español sigue estando listo para cuando se retome el campeonato, que como pronto será a finales de año, pero aún no se sabe cuándo dará comienzo. “Estoy entrenando por mi cuenta para estar preparado, pero no hay fecha de retorno, no sabes cuándo vas a volver a jugar y es poco motivante”. Confía en la NBA “siempre encuentran una solución que contentará a la mayoría”.

El comisionado de la NBA ha declarado que la intención es que cuando empiece la NBA, no parará ni en los Juegos Olímpicos. “Confío en la NBA que siempre ha demostrado que piensa en todo y siempre lo hace, dentro de lo que cabe, lo mejor posible”. En caso de que tenga que elegir, por mucho que le duela, seguiría jugando en la NBA y renunciaría a los JJOO. “Yo elegiría seguir cobrando mi contrato”.

