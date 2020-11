Richard Carapaz: "La subida ha sido muy dura, el Angliru es un infierno"

El ciclista Richard Carapaz habla en El Transistor sobre la dureza de la etapa de este domingo en La Vuelta tras el ascenso al Angliru, que le ha valido recuperar La Roja de líder de La Vuelta.

Asegura que el esfuerzo ha sido muy grande porque la subida es muy dura: "El Angliru es un infierno, sabía que tenía que ir a mi ritmo para hacer la subida lo más cómodo posible".

Asimismo, explica que hubo un momento en el que creyó que Roglic les iba a "reventar" y que en esta Vuelta hay muchísimo nivel: "Se está rodando muy fuerte".

Afirma que ha sido todo muy rápido, pero que es una alegría haber recuperado el liderado tras realizar una carrera "muy inteligente": "Al final, me he encontrado con ese poquito de fuerza y lo he intentado, todos los segundos que pueda sacar son importantes".