Rexach: "Koeman es una institución en el Barcelona, si gana debe seguir; Font se equivocó"

Asegura que "yo trabajaba con Bartomeu y de pronto he visto publicado que me habían cesado y yo he dicho que están equivocados porque mi contrato se renueva año a año y para cesarme tenía que haber contrato".

Reconoce que "este lunes he hablado con Bartomeu y con él tengo una grandísima relación, siempre la he tenido", asegura. Además, comenta que "podría haber pedido otra renovación al presidente de dos años y así seguía con el otro presidente pero la verdad que eso no me parecía serio".

Con los nuevos candidatos comenta que "en la vida todo tiene un principio y un fin... creo que se ha acabado aunque si alguien que quiere que vuelva estaré encantado pero en caso contrario, pues habrá que pasar a otra cosa".

Por ejemplo, con Víctor Font, señala que "tengo una magnífica relación". Eso sí, cree que "tiene muy bien pensado cuáles van a ser los hombres que le van a acompañar con Toni Nadal y Xavi Hernández como entrenador". Lo que sí que confirma es que en esa candidatura van Xavi, Puyol, posiblemente Jordi Cruyff... Es decir, "prácticamente todos".

Aunque cree que Font se equivocó en sus declaraciones de Ronald Koeman, ya que "Ronald es un histórico del FC Barcelona y si gana se merece seguir".

De su carrera futbolística, asegura que "lo que más me ha gustado es haber llegado a jugar yo" y se alegra de "haber jugado con un gran equipo como jugador y de haber tenido buenas épocas como segundo entrenador y de haber tenido varias temporadas como entrenador suplente".

El problema de Messi con Bartomeu

Rexach reconoce que "ayudó a Bartomeu en el tema de Messi". A su juicio, "ha salido perjudicado todo el mundo y han jugado muy mal todas las partes".