Alfredo Relaño da la alternativa a Vicente Jiménez en El Transistor: "Lo dejo porque quiero vivir más tranquilo"

En El Transistor recibimos la visita del periodista Alfredo Relaño, que 22 años después va a dejar la dirección del diario AS y le va a entregar la alternativa a Vicente Jiménez. Durante la entrevista recuerdan momentos especiales que han vivido juntos con Valdano, Luis Aragonés y otros nombres ilustres del deporte. El nuevo director del AS, Vicente Jiménez, dice que "me ilusiona muchísimo dirigir el diario AS y en todo este tiempo está siendo una gran expriencia". Relaño cuenta que su marcha se debe a que "estoy cansado y quiero dedicar la vida a otras cosas".

Explica que "mi trayectoria empezó en Barcelona donde viví hasta los 27 años" y bromea con que "para dirigir el diario AS hace falta ser un buen periodista, no del Real Madrid". Además, deja claro que "me gustaría continuar la obra que ha hecho Relaño y si es posible engrandecerla aumentando a la vez los valores". Sobre el papel dice que "a lo mejor se acaba o no" aunque sí que reconoce que "el papel ocupa el 15% de mi tiempo y el resto intento llegar a más audiencias, que es donde está el presente. Aunque eso sí, la edición impresa también tiene audiencia". Además, dice que "voy a escribir pero no tanto como Alfredo".

Explica que "mi primer día sin ir al diario no fue muy diferente porque ya lo tenía preparado desde hace un año" y comenta que "la que más lo siguiente es mi mujer que me tiene todo el día en casa". Eso sí, Relaño dice que "seguiré escribiendo en el AS cinco días a la semana"