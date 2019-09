Pepu Hernández: "He visto la semifinal a trozos porque como concejal tenía que celebrar una boda civil"

¿CÓMO LO HA VIVIDO?: Pepu Hernández cuenta que "sólo he podido ver el partido a trozos porque hoy me tocaba celebrar una boda civil, la segunda que celebro como concejal y me tocaba estar a otro asunto, aunque los propios invitados me iban informando de todo".

LA SEMIFINAL DE 2006: "Fueron sin duda los minutos más felices que he vivido en una cancha y especialmente también después de la lesión de Pau, que hizo que explotaran las emociones y que pudiéramos jugar una final extraordinaria". Recuerda que "ese día entré y estaba todo el mundo en silencio, con Navarro llorando, Marc a su lado abrazado a Pau y lo que pude apreciar es que todos estaban tristes porque su amigo Pau se había quedado sin final, ahí me dí cuenta que éramos una roca increíble y que daba igual que fuéramos más altos o menos bajos".

LA MUERTE DE SU PADRE: Pepu lamenta que "mi padre no pudiera saber que fuimos campeones del mundo y sobre todo lo sentí mucho por mi hermano y mi madre, que tenían que sufrirlo de cerca pese a que yo lo sufrí desde la distancia". "Yo traté de hablarlo con Rafa para que vigilara mis movimientos pero sí que salió al final un partido perfecto".

MARC GASOL: Pepu, que convocó casi contra todo pronóstico a Marc Gasol, dice que "me alegro que de alguna manera hayamos contribuido al éxito de Marc y de otros jugadores". De todos modos, sí que deja claro que "fue un jugador muy importante en la final". Por eso, dice que "no ha sido una gran sorpresa todo lo que ha conseguido después".

SCARIOLO: "Tanto Scariolo como su cuerpo técnico están haciendo una extraordinaria labor en ese crecimiento que lleva el equipo a lo más alto y que consiste en sacar el máximo partido a cada jugador".

SUS DESEOS DE LA SELECCIÓN: "Ojalá con este triunfo de la Selección sirva que se puedan cuidar las estructuras de las canteras, que son lo que luego crea campeones del mundo".

LAS RAZONES DE SU MARCHA: Pepu Hernández deja claro que "en su momento dejé de trabajar en la Federación Española de Baloncesto porque ya no podía trabajar más con una persona específica que era el presidente, Pepe Sáez y que ahora está en otras cosas". Pero "no tenía ningún problema con los jugadores".