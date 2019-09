Pau Gasol: "Trabajaré todo el año para estar en los JJOO de Tokio"

LA SEMIFINAL CONTRA AUSTRALIA: "La ví en el colegio en el que estudié en San Boi en medio de una grabación de un spot". Asegura que "ese tipo de partidos son partidos complicados".

MARC GASOL: Sobre su hermano dice que "no estoy encima de la prensa y hago mi vida, pero me cuesta entender que una Selección que está ante unas semifinales de un campeonato del mundo y que se hable de que las sensaciones no son buenas y demás". Por eso anima "a esas personas que ven todo más negativo a dar la vuelta a las cosas y a ver todo de otra manera". Además, destaca que "hace mucho tiempo que dejó de ser el hermano de Pau y se convirtió en Marc, algo que no debe de ser díficil y muestra su carácter como persona". También, tiene palabras de agrado para su cuñada Cristina, mujer de Pau, que "ha estado siempre a su lado".

EL DEPORTE NOS UNE A TODOS: "Momentos como éste tienen repercusiones muy positivas y sirven para atraer a la gente e ilusionar".

HABLAR CON LA PRENSA: Pau reconoce que "siempre encontrarás un periodista o una periodista que te busque las cosquillas, pero al final es parte de tu trabajo y de la vida".

JJOO DE TOKIO: "Espero poder estar allí y trabajaré todo este año durísimo con Portland para poder estar disponible el año que viene".