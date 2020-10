Pau Gasol: "El sueño es disputar los Juegos Olímpicos"

La fundación Gasol ha presentado PRESAFALÍN, un proyecto de prevención contra la obesidad infantil. Explica que "los índices de obesidad infantil está creciendo en todo el mundo". Comenta que los últimos estudios indican que "esta generación iba tener una esperanza de vida menor a los padres, y mucha de la culpa es por la obesidad". Por ello han decidido lanzar este proyecto. “Queremos sumar el éxito deportivo de muchos deportistas para llegar a más familias”.

Recuerda cada día a Kobe Bryant

"Recuerdo cada día a Kobe Bryant, les tengo presentes en todo lo que hago. Ese vínculo con la familia es muy grande y muy cercano, han significado y significa mucho para mí. Esta tragedia ha sido muy dura de digerir"

"Es muy duro hablar por Vanessa (mujer de Kobe Bryant), intentamos estar cerca de ella, apoyarla. Hemos vivido momentos muy bonitos, muchos sentimientos".

Espera estar en los Juegos Olímpicos de Tokio

"Trabajo físicamente para que el pie vaya mejorando, disfruto de mi pequeña, sin tanto movimiento, con la precaución que hay en el mundo. No es fácil vivir con la incertidumbre, miedo y preocupación de no contraer el coronaviurs. Pero me siento privilegiado, estoy en un lugar increíble”.

"Tengo que ver si puedo competir al máximo nivel. En los próximos dos meses veré si puedo y en qué lugar podría hacerlo. El sueño es disputar los Juegos Olímpicos en Tokio si todo va como se prevé que vaya".

Final NBA Lakers - Miami

"Estoy contento de que estén ganando y que estén muy cerca del título 17 que iguala a los Celtics".