El despido de García Junyent del Celta: "No sé si influyó lo de Mallo pero volvería a hacerlo"

"Es una novedad para mi estar destituido. Nunca me había pasado pero sólo puedo decir que estoy deseando coger otro proyecto y triunfar en él. Ahora mismo tendrá que ser fuera de España".

Explica que "primero me lo notificaron a mi y ya después se lo dije a mi staff". Reflexiona con que "en fútbol se ha habla mucho de proyectos pero muchas veces al final el proyecto principal es ganar el siguiente partido y en caso contrario, estás fuera".

El incidente de Hugo Mallo dice que "es algo que volvería a hacer. Es el capitán del equipo con buenas relaciones con gente del club pero había cosas que no podía dejar pasar". No obstante, considera que "no creo que ese fue el principal motivo por el que me cesaran".

Para ser entrenador, asegura que "lo más importante es conocer a tu plantilla y a todos los jugadores que tiene". Precisamente, ahora está trabajando y "prácticamente no veo partidos de la Liga Española, estoy más pensando en el extranjero", donde tiene una amplia experiencia tras haber dirigido en Austria, Israel, Grecia y Austria.