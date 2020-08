Mikel Merino: "Estaba muy atento a la lista de Luis Enrique, nadie me dijo nada pero tenía la intuición"

Comenta que "estaba acabando el entrenamiento y me ha dado la enhorabuena Portu, y cuando he podido comprobar que iba, pues la verdad que me he alegrado mucho"

"Se puede decir que esta es una lista de futuro por la edad pero, a nivel de rendimiento, creo que todos los que vamos podemos dar garantías. Creo que hay nivel de sobra en esta convocatoria"

Sobre Odegaard dice que "tiene nivel y capacidad de sobra para triunfar en el Real Madrid, ahora es cuestión de ver si las piezas encajan".

Además, el nombre de David Silva dice que "lo escuché por primera vez en casa y me enteré por Twitter de que iba a ser así". Considera que "es un jugador que va a dar otra dimensión al equipo y la verdad que la afición está por las nubes con él"