Manu Sarabia se queja del trato a su hijo Eder: "Me duele que se digan cosas no ciertas"

Manu Sarabia se ha referido a la situación de Athletic y Barcelona "Tengo interés en los dos lados por diferentes motivos y he visto a un Barcelona que hizo las cosas muy bien ante un equipo extraordinario como el Atlético

Preguntado por Eder Sarabia dice que "por supuesto que me duele esta situación y que se hable de cosas que no son verdad". Su versión de la famosa imagen de Messi en la pausa de hidratación dice que "es una jugada aislada y el día a día es diferente. A veces los jugadores respondemos de una forma determinada en cierto momento y me da pena y tristeza que se saque todo de quicio".

Deja claro que "lo que más me importa es lo que me traslada mi hijo que es pasión y muchísimas ganas de trabajar porque conozco a mi hijo y tengo confianza en él". Además, en su lado personal, cuenta que "no pudo ser futbolista porque las lesiones se lo impidieron y siempre le han gustado los equipos en el que el juego sea el protagonista".

Del Athletic Club destaca el momento de Williams y avisa al Real Madrid, su rival el domingo, que va a ser muy complicado doblegarlo"