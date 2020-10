El Real Madrid llama a Pochettino para tantearle... aunque a Zidane no le van a cesar en ningún caso

El Real Madrid atraviesa un momento deportivo delicado. Ha perdido contra el Cadiz en Liga y ha jugado en Champions ante el Shakhtar Donest uno de los peores partidos de su historia europea.

Por eso, hay quien empieza a especular y dudar de la continuidad de Zinedine Zidane, que cree que incluso puede irse de forma voluntaria como sucedió en mayo de 2018. De hecho, De la Morena informa de que "hay un comentario generalizado en el vestuario que cree que Zidane puede marcharse como en el 2018 si pierde en Barcelona".

Por lo que pueda pasar, el equipo blanco ya se ha puesto en contacto con Mauricio Pochettino, entrenador que ya ha mostrado en más de una ocasión su deseo de dirigir el banquillo local del Santiago Bernabéu. Al parecer, de momento sólo han tanteado si él y su cuerpo técnico están disponibles.

Zidane sería el primero en abandonar si no tuviera fuerzas

No obstante, el Real Madrid tiene muy claro que este año no va a despedir a Zinedine Zidane. Entienden que por su pasado y títulos logrados, debe ser él el que tome la decisión de marcharse. Además que, llegado el caso, saben que el francés sería el primero en echarse a un lado si no tuviera fuerzas.

En cualquier caso, este sábado llega el Clásico y una derrota cuestionaría aún más su situación.

