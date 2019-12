Juanfran: "Me fui porque todo tiene un principio y un final, quería terminar bien y era el momento de irme"

El futbolista del Sao Paulo afirma estar bien en Brasil, sólo le falla la situación del equipo. “No me quejo de nada, sólo de la situación de la Liga, no puede ser que acabemos sextos”.

Afirma que su marcha se dio cuando tenía que darse. "Me fui porque todo tiene un principio y un final, quería terminar bien en el Atleti y lo hice; era el momento de irme". Al equipo "veo bien al Atleti, le vi muy bien el otro día ante el Lokomotiv; han hecho un gran fichaje con Trippier".

En cuanto al futuro, "no me gusta ser entrenador, me gustaría, cuando deje de jugar, ser director deportivo". Pero está seguro que volverá al Atlético de Madrid cuando termine su carrera de jugador.