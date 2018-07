José Ramón Lete: "Quizá no era el momento más oportuno para que Lopetegui hablase de Villar"

El secretario de Estado para el Deporte, José Ramón Lete explica en El Transistor cómo ha vivido este tormentoso verano en el deporte español. Deja claro que "no he ido a ver a Villar a su casa, ya que tampoco es algo que procediese" y se defiende que "nunca me he puesto de perfil en este asunto". Durante la entrevista, se muestra partidario de una limitación de mandatos, valora la defensa de Lopetegui a Villar y habla del problema de la ACB con Madrid, Barcelona, Unicaja y Baskonia.

¿DÓNDE ESTABA LETE EN EL AÑO QUE VILLAR LLEGÓ A LA RFEF?: Lete asegura que en la época en la que Villar llegó a la Federación era jugador profesional en Vigo y recuerda ese periodo con muchímo cariño.

¿HA HABLADO RAJOY CON LETE?: En su intervención en Onda Cero, el presidente del Consejo Superior de Deportes asegura que "no he hablado con el presidente del Gobierno sobre el asunto de Villar. He tenido las comunicaciones necesarias con el ministro, que luego es el que informa al presidente".

¿PRETENDIÓ QUE RUBIALES FUERA PRESIDENTE DE LA RFEF?: "El mes de agosto he estado muy ocupado y me he reunido en numerosas ocasiones con el presidente de la AFE, Luis Rubiales", pero niega que "hayamos tratado el tema de la sucesión de Villar".

¿SE CONSEGUIRÁ QUE HAYA UNAS ELECCIONES LIMPIAS?: preguntado por la posibilidad de que se produzcan unas "elecciones limpias" en la RFEF, Lete sostiene que "el órgano competente para decidir sobre las elecciones es el TAD y ya se ha pronunciado y ha dicho es legal". De todos modos, pide "paciencia y que se respeten los plazos judiciales porque al final se va a hacer justicia".

¿CÓMO SE ENTERÓ DEL REGISTRO EN LA RFEF?: José Ramón Lete niega que él supiese antes que se iba a detener al presidente de la RFEF, Ángel María Villar. Comenta que "me llamaron cuando se estaba produciendo el registro", aunque prefiere no desvelar el nombre de la persona que le llamó.

¿QUE SOLUCIÓN SI VILLAR NO PRESENTA LA DIMISIÓN?: el presidente del CSD señala que "aquí todos estamos para cumplir la ley y no inventar soluciones". Además, insiste en que "lo mejor sería que Villar presentase de forma inmediata su dimisión" y destaca que un buen cambio que se ha producido es que "los presidentes de las territoriales ya no apoyan a Villar".

LIMITACIÓN DE MANDATOS: durante la entrevista con De la Morena, José Ramón Lete se muestra partidario de la limitación de mandatos y cree que "hay que regular una distribución de competencias un poco diferentes para que los presidentes tengan un mayor control".

¿CÓMO SERÍA LA MOCIÓN DE CENSURA A VILLAR?: Lete lanza en El Transistor un mensaje de tranquilidad sobre la moción de censura: "Está regulado bajo un mecanismo legal que va a funcionar" y considera que "tiene que haber un tercio de los Asambleístas que lo respalden".

¿POR QUÉ NO DIMITE ÁNGEL MARÍA VILLAR?: el presidente del CSD, considera que "sería una buena causa que Villar dimitiera por el bien del deporte y del fútbol español. Si no dimite habrá una moción de censura, que es lo que dice la Ley".

APOYO DE LOPETEGUI: Lete muestra su "respeto por la decisión de Lopetegui de mandar un apoyo de Villar", aunque sí que considera que tal vez "no fue el momento más oportuno para hacerlo". No obstante, De la Morena cuenta que ese mensaje se lo trasladaron desde la RFEF y que cuando Julen estaba en Oporto como entrenador "sus relaciones con Villar no eran las mejores".

CONFLICTO EN LA ACB: el secretario de Estado para el Deporte, José Ramón Lete, reconoce en Onda Cero que "la situación de la ACB es complicada" y por eso pide que "hay que apelar a la responsabilidad de todos". Además, se muestra esperanzado en que "los cuatro grandes no abandonen la liga".