Jenni Hermoso: "Es un orgullo estar en la lista 'The Best', aunque hay que ser realista..."

Se define como un espíritu joven, que además ha marcado un hat-trick a Moldavia y está nominada al Premio The Best. Señala que "al final esto va por rachas y para nosotros es un orgullo que haya una española ahí". No obstante, deja claro que "es difícil siendo realistas pero no hay que dejar de soñar con ello". Aunque sí que avisa que "en caso de ganarlo os invito a todos a salir de fiesta".

Por otro lado, reconoce que "con la Selección llevo 36 goles" y reconoce que "tal vez deberíamos jugar más partidos internacionales".

Del partido del martes ante Polonia, asegura que "nosotros queremos jugarlo y esperamos que sea buen partido.

Además, deja claro que en caso de presentarse a la presidencia del FC Barcelona, que ella votaría a Piqué, una posibilidad que el '3' azulgrana ha dejado caer este viernes.