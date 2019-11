Javier Tebas: "El tema de la Selección ha demostrado que Luis Rubiales no está preparado para el cargo"

Javier Tebas se ha referido en El Transistor a la situación que se ha creado en torno al banquillo de 'La Roja'. Cree que "desconozco los datos y no quiero opinar, pero es un problema que se ha podido evitar".

"Si no se ha podido opinar todo esto es porque ha habido algún problema" comenta Tebas. Y cree que "esto ha demostrado que Luis Rubiales no está preparado para el cargo". Javier Tebas no se ve sorprendido porque "es el estilo de Rubiales".

También nos habla de los productos que ha comprado en la subasta benéfica organizada por la Fundación de las Clínicas Menorca. Tebas cuenta que "he pujado por un cuadro de la Selección levantando la Copa del Mundo y por un capote de López Simón".