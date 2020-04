Fontás: "Sólo tengo palabras de admiración para Luis Enrique, no me sorprende su bajada de sueldo"

Durante la entrevista en Radioestadio, asegura que "estamos llevando todo con la máxima tranquilidad" y recomienda Kansas como "un punto de visita interesante para el que va a Estados Unidos y después quiere ir a Nueva York".

En su ciudad actual dice que "en líneas generales, la gente está respetando las recomendaciones" y cuenta que "sí que dejan salir a pasear o hacer deporte".

Cuenta además que "el fútbol aquí es ahora mismo el tercer deporte" y destaca "el buen ambiente que hay en los campos de fútbol".

Sobre que la decisión de Luis Enrique de bajarse el sueldo, dice que "no tengo palabras más que de admiración para Luis Enrique, no lo sabía pero no me sorprende para nada ese gesto que ha tenido porque tiene muchos gestos así". Insiste en que "es un tío de escándalo y así me lo ha demostrado en el trato personal y profesional".

