El miedo de Fali, del Cádiz: "Hasta que no haya un fármaco, no salgo de casa"

ENTREVISTA EN EL TRANSISTOR

En El Transistor hablamos con Fali, jugador del Cádiz, que explica sus razones por las que ha decidido no hacerse las pruebas del coronavirus. Asegura que "tengo miedo de coger el virus y por eso no salgo de casa". Recuerda que "he llegado a jugar con los isquios rotos y a hacer miles de barbaridades, pero este miedo me ha superado".