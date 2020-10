Fali: "Nos jode que hayan expulsado a Negredo porque se ha demostrado que no es así"

Comenta que "lo más importante es trabajar muy bien siempre y ya después, si conseguimos la victoria pues mejor".

También se refiere al problema del equipo en casa, en el Carrranza, donde han perdido los dos encuentros, cuando esta temporada su feudo estaba llamado a ser el fortín del equipo.

Reconoce que ha tenido ofertas de otros clubes, pero "al final le debo muchísimo a este club y mi idea es quedarme, si no me quieren y me tengo pues me iré..."

Insiste además en su mensaje de miedo al confinamiento aunque "intento no pensar en esos porque bastante tenemos ya".