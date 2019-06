Enrique Cerezo: "Personalmente pienso que Griezmann se equivoca marchándose"

LA TEMPORADA: "Ha sido una magnífica temporada porque empezamos ganando la Supercopa, hemos quedado segundos en Liga y hemos caído en octavos de la Champions League". Reconoce que "también hemos hecho un gran papel en la Copa del Rey y hemos ganado la Liga de las chicas". Deja claro que "firmaría la misma temporada el próximo año".

¿CÓMO SE PLANIFICA LA TEMPORADA?: Cerezo explica que "la planificación de una temporada no se hace únicamente en los meses de verano, al final vas viendo jugadores todo el año y vas perfilando cosas". Niega que haya "desbandada".

GRIEZMANN: "Ha estado cinco años con nosotros y en estos años ha estado espléndido". Reconoce que "en esta ocasión tenía mis dudas de que podía marcharse". Considera que "el tiempo que ha estado aquí ha sido un señor y lo que le pido es que allá donde vaya que le traten igual de bien de aquí".También, asegura que "no sé donde va a ir y tampoco nos lo ha dicho" y personalmente piensa que "se equivoca marchándose".

SIMEONE: "El Cholo ahora mismo es un estandarte aquí y le ha dado una estabilidad muy grande a este club, siempre se ha considerado una persona de esta casa y siempre se ha sentido cómodo". Por eso, cree que "va a tardar muchos años en irse de aquí" y se muestra esperanzado en que "ojalá Simeone pueda ser el Ferguson del Atlético de Madrid".

DIEGO COSTA: Reconoce que "no ha tenido una gran temporada pero espero que siga con nosotros".

LA POLÍTICA DE CLAÚSULAS BAJAS: "El fútbol es como todos los negocios, no sólo exige en el que compra y lo mismo que yo pongo mis condiciones el jugador puede poner sus condiciones". También, explica que "nuestra política es no gastar más de lo que ingresamos pero ahora afortunadamente hemos podido triplicar los ingresos".

SUPERLIGA EUROPEA: Señala que "es algo que si se hace va a perjudicar mucho a la Liga Nacional".

RENOVACIÓN AÑO A AÑO: el dirigente del Atlético de Madrid asegura que la política de renovación de los mayores de 30 años "no es algo que vamos a cambiar".

ASIGNATURA PENDIENTE: el dirigente rojiblanco dice que "una de las asignaturas pendientes del Atlético de Madrid es la Champions" y recuerda especialmente lo sucedido en Milán, donde "al final pasaron muchas cosas y empecé a pensar que me quería ir".

NEGOCIO DEL CINE: Asegura que "es un negocio del cine en el que cada día llegan plataformas de películas que tenemos que venderlas en las televisiones". Cuenta que "empecé porque al acabar el PREU, estaba la opción de ir a la escuela o ir empezando a aprender un oficio" y dice que "mi padre que era muy ferroviario y daban mucha libertad".

SU ENTRADA AL FÚTBOL: En los años 70 monté el primer videoclub que hubo en Madrid. Allí hice muy buena relación con Juanito Navarro y demás y allí fue cuando conocí a Vicente Calderón que me ofreció ser vicepresidente con él. Después murió justo antes de las elecciones y decidí retirarme a mi casa hasta que un mes Jesús Gil me llamó para ser vicepresidente y hasta hoy". Además, deja claro que con Gil nunca discutí con él y no hubo nunca ni una mala mirada ni una mala palabra".

LA FINAL DE LA CHAMPIONS: Cerezo asegura que "la UEFA se ha quedado encantada con la final de la Champions, que ha demostrado ser un campo digno del Atlético de Madrid".