Emery: "El Villarreal es un reto diferente que me llena muchísimo"

En sus primeras palabras como técnico del submarino en El Transistor, asegura que "estoy con muchísimas ganas de recuperar la normalidad y de empezar a reproducir cada uno nuestra tarea, después de un día largo".

Tras dirigir al PSG o al Arsenal, llegar al Villarreal dice que "es un reto diferente pero que me llena muchísimo. La adaptación será más rápida y este reto me da a mi la oportunidad de hacer algo en Europa y de tener la oportunidad de ir a la Champions, en un entorno en el que me pueda sentir cómodo".

Los primeros contactos dice que "tuvimos una reunión en la que comentaron si estaba dispuesto en ir al Villarreal. Y la verdad que al final han coincidido los intereses y se ha hecho con unas circunstancias que eran muy óptimas".

De las palabras de Javi Calleja en este programa, asegurando estar molesto porque ya habían fichado a otro entrenador, dice que "la verdad que ha hecho un gran trabajo y tengo que darle las gracias y sólo puedo decir que a partir de ahí, lo que me ha sucedido es que firmé un compromiso en el que al final se han dado las circunstancias".

De la marcha de Cazorla reconoce que "es verdad que está aún para jugar pero ha tomado la decisión de marcharse y hay que respetarla y, a partir de ahí, empezar a buscar alternativas".

Sobre Óscar Rodríguez comenta que "es un gran jugador, canterano del Real Madrid, que además ha hecho una grandísima temporada".

Por otro lado, se muestra muy alegre de que su amigo Javi Gracia, sea el nuevo entrenador del Valencia. "Coincidimos en la Real Sociedad como futbolistas y también en Londres él en el Watford y yo en el Arsenal hemos compartido muchísimas cenas y experiencias". Considera que "cada uno va a tener sus objetivos y tenemos la suerte de contar con muy buenos equipos".

Además, no niega que hubo interés en el Betis, aunque no llega a confirmarlo, ya que "cualquier equipo que se haya interesado en mi siempre lo mantengo en mi privacidad". Tampoco tiene miedo en volver al Camp Nou, tras perder en el último enfrentamiento por 6-1 con su PSG. Dice que "siempre he aprendido de todas mis experiencias, tanto de las buenas como de las malas"-.

