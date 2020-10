El recuerdo de Hierro y Alfonso tras el Clásico 'retorno' de Figo: "El ruido era increíble"

"Será un partido diferente", asegura Fernando Hierro. Primero porque "ninguno de los dos llega en un buen momento". Además, que un valor muy diferencial será que no haya público, algo que Hierro ve muy sano en estos partidos.

Además, reflexiona que "esos partidos ante 80.000 espectadores son los que hacen crecer a cualquier jugador".

Fernando Hierro y Alfonso fueron rivales en un Clásico en la temporada 2000-2001, precisamente cuando Figo visitaba como madridista por primera vez el Camp Nou y Alfonso heredaba en un clásico el '7' del portugués. Hierro recuerda de aquel partido que "era imposible comunicarse por el ruido que había en el campo. Ni con el del al lado podíamos hablar".

A Alfonso de aquel partido dice que "lo que más me sorprendió fue la profesionalidad de Luis Figo, parecía que no le afectaba nada". De su etapa como azulgrana dice que "lo que más me gustó fue conocer otro equipo como el Real Madrid".

No obstante, comenta que "me identifico más con los valores del Real Madrid porque salí de su cantera" y considera que "vamos a ver un Madrid distinto al de los dos últimos partidos".