El confinamiento de Estopa: "El coronavirus nos enseñará a valorar la humanidad"

En El Transistor hablamos con el grupo musical de los hermanos Estopa, David y José Manuel Muñoz . que cuentan cómo están viviendo estos días duros de coronavirus. Anuncian un concierto especial y online para el próximo viernes, "justo después de los aplausos". Reconocen que "no saben bien cómo lo haremos pero allí estaremos". Además, destacan a los sanitarios y cuentan el origen de su tema " en el medio de los chichos".

Sobre la cuarentena dicen que "sobre todo echamos de menos tocar a la gente y otras muchas pequeñas tonterías que ahora no son tan tontería". Cuentan que "tratamos de tener una agenda marcada y como hermanos nos conectamos todos los días y nos tomamos nuestra cerveza de mediodía".

Además, consideran que "el momento actual no es nada bueno para componer o buscar temas nuevos... Ahora mismo todo es coronavirus y la inspiración no llega y lo que no vamos a hacer es una canción sobre el COVID-19".

Por otro lado, destacan el papel de los sanitarios. "Son los verdaderos héroes de la sociedad y son las personas a las que deberíamos ir a hacer las fotos de la prensa del corazón y a tratar de conocer cuál es su pareja para ponerlo en todas las revistas".

Para terminar, dejan claro que "volveremos a los bares y a los conciertos y estoy seguro que el medioambiente estará agradecido por cómo lo estamos cuidando estos días".

