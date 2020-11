Diego López: "No tengo ninguna duda de que el Real Madrid va a ganar la Liga"

Diego López es uno de los mejores porteros del siglo XXI en Primera División. Inició su trayectoria en la categoría como suplente de Casillas y después pasó por Villarreal, Sevilla. breve regreso al Real Madrid, AC Milán y RCD Espanyol.

Este año afronta una temporada atípica en Segunda División, en la que a sus 39 años está jugando con la máxima ilusión de titular, en busca del ascenso, donde los pericos están intratables.

¿Cómo se siente Diego López jugando en Segunda División?

Para Diego López jugar en la división de plata "no es algo duro, lo estoy disfrutando muchísimo y la verdad que lo tomo como un nuevo reto que ilusiona". Reconoce que "tal vez fue más amargo el descenso del Villarreal porque se produjo más al final, el Espanyol lo fui asimilando más pero sí que es cierto que fue la temporada más dura de mi carrera".

El guardameta reconoce que "en Barcelona es muy difícil ser perico y muy fácil ser del Barcelona". No obstante, reconoce que "me siento muy identificado con los valores del Espanyol".

La reconstrucción del Espanyol de la que forma parte como capitán

Del Espanyol dice que "está intentando rehacerse y evitar volver a cometer errores del pasado". Además, reconoce "una buena relación con el presidente que además se nota que es aficionado al fútbol más que empresario". De hecho, cuenta que "el año pasado mostró siempre su optimismo y nos dejó claro que si bajábamos el proyecto iba a continuar por más tiempo".

Vicente Moreno cree que "es uno de los puntales que nos ha cambiado la mentalidad y ha formado un gran grupo". Eso sí, avisa que "esto va a ser muy largo y por mucha ilusión que tengamos va a ser difícil".

De cara al futuro dice que "los años no perdonan y siempre aparecen en el DNI, tengo diferencias de 20 años con algunos jugadores, pero lo cierto es que me encuentro muy bien y quiero seguir, cuando no pueda más ya lo diré". Por eso, señala que "mi idea es seguir este año y por qué no jugar el próximo año otra temporada en Primera División".

Me gusta mucho Sergio Herrero, Pacheco, Pau López y como mejor portero del mundo y de la historia, en mi opinión, es siempre Neuer.

El madridismo de Diego López

Además, deja claro que "sigo siendo madridista y lo que sucedió en Mestalla es algo que pasa muchas veces". Eso sí, deja claro que "no tengo ninguna duda de que la Liga este año la va a ganar el Real Madrid".

Sin embargo, no ve tan claro que "los equipos españoles puedan ser campeones de la Champions este año", ya que "quizás nos falte un poco para llegar a ese nivel".