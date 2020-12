Diego Capel: "Me fui del Sevilla por desgaste, no se valora tanto a los canteranos"

En El Transistor hablamos con Diego Capel, jugador español con una dilatada trayectoria que le ha llevado a jugar en Sevilla, Sporting de Lisboa, Genoa, Anderlecht, Extremadura y Birkirkara.

Ahora mismo, a sus 32 años, está en paro y se encuentra en Sevilla, preparándose para lo que va a venir, que "parece que hay algo que se está acercando ahí". Destaca su polivalencia, en Italia, he jugado de medio centro y de mediapunta. También, recuerda que Manolo Jiménez me reconvirtió en extremo y no me he movido de su posición muchos años".

Señala que "estuve muy cerca de firmar por el Dinamo de Bucarest" y avisa que "con mi madurez, prefiero estar en un sitio en el que me sienta valorado y pueda seguir dando lo mejor de mí".

De su salida del Sevilla cuenta que "fue un poco por desgaste de tantos años aquí" y "siempre he tenido un reconocimiento espectacular".

Del enfrentamiento del próximo sábado, reconoce "la racha tan negativa con la que llega el Real Madrid", aunque destaca que "al final el Real Madrid siempre se levanta".