David Ferrer: "Si Zverev,no puede estar en la final, nadie mejor que Carreño para jugarla"

A David Ferrer le une una gran amistad con Pablo Carreño. Pero él, se define como un profesional. Por eso, en el partido del viernes dice que "mi papel es centrarme en hacer todo lo posible para que Zverev llegue a la final del US Open. No obstante, asegura que en caso de no cumplir ese objetivo, "no habrá nadie mejor que él para pasar a la final y si gana me alegraré con él".

En su nueva faceta como entrenador, dice que "desde fuera sufres mucho más, cuando estás en la pista, dependes más de ti mismo pero como entrenador te pones más nervioso".

Sobre su día a día con Zverev, comenta que "estoy muy contento con Zverev, es una persona muy buena y muy profesional" "Fue él mismo el que me llamó para que le ayudase y eso fue importante para mí; empezaré a viajar con él en la temporada de tierra".

De la llegada de Toni Nadal al proyecto del FC Barcelona comenta que "ojalá, la verdad que me alegraría mucho por él porque dice muchas verdades, a veces hasta demasiadas".

