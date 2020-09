La charla completa con Vicente del Bosque, Camacho y Valdano en El Transistor desde Estepona

Desde la vida o el coronavirus hasta el debate Messi-Maradona. Vicente del Bosque, Jorge Valdano y José Antonio Camacho han pasado por los micrófonos de El Transistor en el programa especial de José Ramón de la Morena desde Estepona.

Camacho y su etapa en el banquillo del Real Madrid: "Cuando pillé a los Galácticos, ya habían bajado a la tierra"

Los tres han hablado del papel del deporte en la sociedad, de los problemas entre RFEF y LaLiga o de la etapa de Camacho como técnico del Real Madrid: "Cuando yo pillé a los Galácticos, ya habían bajado a la tierra. Valdano me dijo que iba a durar poco", desveló el murciano. "A mí no me desbordó lo de los Galácticos, desbordaron al equipo. Le dije al presidente que los jugadores ya no eran lo que habían sido años atrás", continuó contando Camacho. Además, Valdano habló del final de etapa de Butragueño y de la llegada de Raúl.

Vicente del Bosque también aprovechó para hablar del liderazgo moral dentro de un equipo: "Molowny y Bernabéu han sido dos líderes absolutamente morales en el Real Madrid".

Por último, los tres han charlado sobre el debate Messi-Maradona. Mientras Camacho se queda con Maradona, Del Bosque prefiere a Messi. Sin embargo, Valdano no se decanta por ninguno de los dos como mejor jugador.